El bisbe de Vic desautoritza Sor Lucía Caram per dir que Maria no va ser verge

El Bisbat de Vic ha desautorizat la monja dominica Sor Lucía Caram per haver afirmat en un programa de televisió que Maria no va ser verge i mantenia sexe amb el seu marit Josep.

La religiosa, habitual en els mitjans de comunicació, va participar diumenge passat dia 29 de gener en el programa de Cuatro "Chester in love", presentat per Risto Mejide, on va afirmar que ella creia "que Maria estava enamorada de Josep i que era una parella normal, i el normal és tenir sexe". "Costa de creure i de pair. Ens hem quedat en normes que ens hem inventat sense arribar a l'autèntic missatge", va dir la monja.

Arran d'aquestes afirmacions, el Bisbat de Vic, al qual pertany la congregació dominica de Manresa de sor Lucía Caram, ha emès una nota oficial en la qual assegura que "forma part de l'Església, des dels seus inicis, que Maria va ser sempre verge". Segons el Bisbat vigatà, "aquesta veritat de la fe va ser recollida i proclamada de manera definitiva pel Concili II de Constantinoble, sent el primer dogma marià i compartit pels cristians catòlics i ortodoxos".

El Bisbat de Vic recorda que les declaracions de la monja dominica, que també és la directora de la Fundació Rosa Oriol d'ajuda als desafavorits, "no s'ajusten a la Fe de l'Església" i lamenta "la confusió que hagin pogut crear en el poble fidel".

En el programa, la monja també va opinar que "el sexe és una forma d'expressar-se, de viure, d'expressar els sentiments i l'amor, i és una part constitutiva de totes les persones, inclosa jo. Per a l'Església era un tema que es considerava brut i ocult, però jo crec que és una benedicció".

A preguntes d'una espectadora, Sor Lucía Caram també va confessar que va estar enamorada d'un seminarista, que és verge i que mai no s'ha masturbat. "Jo he renunciat a tenir relacions sexuals, a tenir una parella, però segueixo sent dona i estimo com a dona. Vaig estar enamorada d'un seminarista que es va fer capellà, després va sortir i es va casar. No he tingut relacions sexuals i sóc verge, i tampoc no em masturbo mai, he de dir-ho. Encara que les pulsions pugen i baixen i estàs en un moment de plenitud de vida, tens les forces canalitzades", ha confessat la religiosa.