Crida del PSC de Manresa a ajudar l'Ajuntament a actualitzar el padró

Més de 19.000 manresans i manresanes estan rebent aquests dies notificacions certificades de l´Ajuntament de Manresa. Es tracta d´un escrit de Secretaria General en el qual es demana a la ciutadania que revisi les dades que consten al Padró de l´Ajuntament de cadascun dels membres de la unitat familiar.

Aquesta és una operació que es fa periòdicament cada cinc anys i que serveix a l´Ajuntament per tenir actualitzada la informació poblacional.

És a dir, contrastar la veracitat de "les dades voluntàries i obligatòries que van ser recollides en el seu dia mitjançant el full padronal signat, les variacions comunicades per les mateixes persones interessades, les informacions rebudes d´altres administracions públiques, i els treballs realitzats per l´Ajuntament", segons consta en l´escrit que s´envia.

Segons el President del Grup Municipal del PSC, Felip González, es tracta, per tant, d´una informació molt valuosa.

"I és per això que el tràmit no és aquesta vegada un tràmit més. És una operació d´especial rellevància en el context actual en què tenir una població superior o inferior als 75.000 habitants està ocasionant pèrdua de finançament dels nostres serveis públics en transferències de l´Estat, xifrada pel mateix Govern en uns tres milions d´euros en quatre anys".



Diferències en el recompte

És de tots conegut que en els dos últims recomptes poblacionals de 2015 i 2016 s´han registrat diferències entre les dades municipals i les que li consten a l´Institut Nacional d´Estadística (INE) i que són les que serveixen a l´Estat per fer unes transferències de recursos o unes altres. "Mentre així passi és de vital importància –afirma González– que l´Ajuntament extremem la cura en l´actuació en aquest àmbit i, per tant, creiem imprescindible que fem una crida a la població perquè col·labori tant com pugui amb la institució".

Les cartes que estan rebent els manresans i manresanes són certificades; un precepte legal que està generant algunes disfuncions si els serveis de missatgeria no troben ningú a casa que pugui signar el "conforme". En aquests casos, l´empresa UniPost deixa un "avis d´arribada" que insta als destinataris a què es desplacin a recollir la missiva fins a les oficines de l´empresa, al carrer Bambylor, al barri de la Plaça Catalunya.

Segons González, "és excepcional que els ciutadans rebem escrits certificats de l´Ajuntament; i quan passa, acostumem a pensar d´entrada que pot ser la notificació d´una multa, sanció o procés de constrenyiment". "Així les coses, des del PSC hem pensat que seria bo fer una informació pública del que s´està enviant –que no ens consta que hagi fet el Govern a través de la seva professional maquinària de comunicació".

La finalitat d´aquesta informació al públic és, principalment, la de fer una crida a la col·laboració de la ciutadania. "Encara que l´escrit no sigui una sanció o una multa, no per això l´escrit resulta menys important d´atendre. És molt important que comprovem que les nostres dades són les correctes perquè pot dependre d´una petita errada en el nom, o en el número del DNI; que es generi una problemàtica que impliqui una divergència entre les dades que consten a l´Ajuntament o les que té l´INE". "Minorar el número d´aquestes disfuncions pot ajudar a l´Ajuntament a recuperar un finançament públic molt necessari", ha conclòs González.

Cal recordar, que en el cas que les dades que s´envien siguin correctes, el ciutadà no ha de fer res, i que només cal ser proactiu i dirigir-se a l´Ajuntament per modificar les dades si cal rectificar una errada per petita que sigui; o en l´habitatge hi viu algú més que no consti al Padró.