El govern de Manresa fa un balanç positiu del primer any de la coalició entre Convergència i Esquerra

Tot bé. Aquest és el balanç del primer any de govern conjunt entre Convergència i Esquerra a Manresa que ha fet aquest migdia l´alcalde, Valentí Junyent (CDC), i la primera tinent d´alcalde, Mireia Estefanell (ERC). Al seu davant els regidors que formen l´executiu de la ciutat.

Junyent ha remarcat que els dos grups tiren endavant un projecte comú en el qual la prioritat «sempre és la ciutat». «Hem unit dues cultures de fer les coses, perquè cadascú té la seva experiència pròpia, que juntament amb la millora econòmica ens ha permès atendre les necessitats de la ciutat».

Estefanell ha assegurat que la fortalesa radica en «ser capaços d´arribar a pactes. Hem trenat complicitats amb la ciutadania perquè les accions parteixin del màxim consens possible».

Aquest dijous farà un any que es va posar en marxa el govern de coalició de Convergència i Esquerra que sumen 16 dels 25 regidors a l´Ajuntament de Manresa.

Aquest migdia Junyent ha fet balanç repassant els eixos prioritaris que es va fixar el govern: polítiques socials i per a la igualtat; participació ciutadana i transparència, promoció econòmica i foment de l´ocupació, impuls al Centre Històric i Espai urbà, mobilitat i ciutat sostenible.

En el primer apartat ha destacat accions com «l´esforç pressupostari» per atendre les necessitats socials o el nou institut que anirà al Xup. En participació ciutadana temes com el pressupost participatiu. En promoció econòmica la creació de 154 llocs de treballs, la majoria, 139, a través de plans d´ocupació. Del Centre història la creació de la figura del comissionat, ens enderrocs «per esponjar territori» o l´acord per convertir els jutjats vells en seu de la Generalitat a Manresa.

Finalment en Espai urbà, Junyent ha posat en valor les obres a l´antic col·legi de Sant Ignasi, al Museu, que és on precisament s´ha fet el balanç, o els nous projectes per fer la rotonda de la Bonavista, la reforma prevista a la Baixada dels Drets. Al balanç també hi ha inclòs el milió d´euros que és previst que es destini a arreglar carrers i voreres.

Per a Junyent, «hem anat en una direcció clara i decidida en temes de ciutat» i també de país. En aquest últim cas ha recordat que aquest any es commemorarà el 125è aniversari de les Bases de Manresa, «que té significació no només per nosaltres sinó com a país». L´alcalde ha assegurat que a partir d´ara el repte és «mantenir la intensitat de les actuacions».

Ni Junyent ni Estefanell no han volgut valorar si la coalició es podria repetir a partir del 2019, que és quan hi hauria d´haver unes noves eleccions municipals. Un model de ciutat no es fa amb una mitrada curta», ha assegurat Estefanell.