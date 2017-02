«Hem de saber com desviar-los perquè no arribin a impactar»

Carles Moyano, director de la investigació publicada per The Astrophysical Journal, va estudiar al col·legi Francesc Barjau, que ja no existeix perquè es va fusionar amb l'Anselm Cabanes per crear l'escola La Font. Després va estudiar al Pius Font i Quer. Va formar part de l'agrupament escolta Joan Ros, de Súria, i va ser membre de la demarcació escolta de la Catalunya Central.

Moyano confessa la seva fascinació pels asteroides i creu que «fets històrics que han estat atribuïts a altres causes poden haver estat originats per meteorits». Explica que l'atmosfera és un fantàstic escut contra ells, «dels més petits de 2 metres no n'acaba quedant res», però això no impedeix que, tot caminant per un carrer o pel bosc, quan s'escolta un impacte pugui ser perfectament un petit meteorit.

Es mostra convençut que «hem de saber com desviar els asteroides perillosos perquè no arribin a impactar».