Manresa participarà a la campanya «Casa nostra, casa vostra» a favor dels refugiats

Manresa participarà activament a la campanya «Casa nostra, casa vostra» que es porta a terme a escala nacional per defensar el dret d'asil i acollir les persones refugiades.

Aquest cap de setmana es duran a terme diverses activitats culturals i reivindicatives que culminaran amb la presentació de la campanya diumenge a la tarda al teatre Conservatori i amb una encesa d'espelmes a la plaça de Fius i Palà. Els actes es van presentar ahir. Els promouen voluntaris de la societat civil amb el suport de l'Ajuntament.

Per a la regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària, es tracta d'una campanya organitzada des de la societat civil «per tornar a posar d'actualitat el drama dels refugiats». Manresa n'acull quaranta, va recordar.

Dissabte hi haurà activitats de forma simultània en tres places de la ciutat a partir de les 4 de la tarda. Crist Rei es convertirà en un espai de dansa, la Plana de l'Om en un espai coral i a Sant Domènec hi haurà música en directe amb la participació, entre d'altres, de Gossos i l'Esclat Gospel Singers.

A 2/4 de 9 del vespre es projectarà a la sala Els Carlins el documental de TV3 No puc tornar a casa. El llarg camí de l'exili. Després hi haurà col·loqui amb alguns dels protagonistes del projecte. També hi participaran el responsable de Documentals de TV3, Manel Raya, i el membre de la productora Otokkar que ha elaborat el treball, Josep Morell.

Per a diumenge s'ha programat una sessió de meditació conjunta a la sala Mestre Blanch del Conservatori a 2/4 de 5 de la tarda, i una hora després començarà l'acte central de la campanya al teatre Conservatori. Hi participaran el membre de «Casa nostra, casa vostra» i periodista berguedà Xavi Rosiñol; el cantant de Txarango, Alguer Miquel; el cantautor i voluntari als camps de refugiats de Grècia Oriol Barri, i el refugiat sirià Seamend Ahmed.

Hi haurà actuacions musicals i s'estrenarà la cançó composta expressament per a la campanya per músics bagencs. Es titula Un món per a les persones i la interpretaran els Strombers, Joan Rovira, Ferran Gallart, Paula Giberga, Senyor Mit, Gemma Abrié, Laia Frigolé, Maria Ribot i Oriol Barri. L'entrada al Conservatori costarà 3 euros.

L'objectiu de la iniciativa és «intentar canviar la llei d'immigració de casa nostra», segons un dels seus promotors, Oriol Barri. Durant tot el cap de setmana hi haurà estands per recollir signatures a favor dels refugiats i per al dia 18 hi ha convocada una manifestació a Barcelona que es preveu que sigui multitudinària.