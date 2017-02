Sor Lucía Caram diu que han fet una lectura perversa de les seves paraules

La monja dominica Sor Lucía Caram, que ha estat desautoritzada pel Bisbat de Vic per afirmar que Maria no va ser verge, ha demanat disculpes "si algú es va sentir ofès", encara que ha dit que s'ha fet una "lectura fragmentada, ideològica i perversa" de les seves declaracions a un programa televisiu.

En una carta que Lucía Caram ha fet arribar als mitjans, Caram mostra la seva preocupació per aquesta "lectura fragmentada, ideològica i perversa, que alguns martells d'heretges, assedegats de venjança i animats per l'odi, han fet omplint de calúmnies, amenaces serioses, fins i tot a la meva vida, en diversos mitjans".

El Bisbat de Vic ha desautorizat avui la monja per haver afirmat diumenge passat dia 29 en el programa de Cuatro "Chester in love", presentat per Risto Mejide, que "Maria estava enamorada de Josep i que era una parella normal, i el normal és tenir sexe".

"Crec que va quedar clara la meva fidelitat i amor a l'Església i a l'Evangeli", ha aclarit avui Caram, que ha ratificat la seva "comunió amb l'Església i el Poble de Déu, invocant la benedicció de Maria, la mare de Jesús, dona tota de Déu i tota de la humanitat".

La monja contemplativa dominica recorda que diumenge passat, en el programa de Risto Mejide, "vaig poder manifestar la vivència alegre del celibat, com una opció que plenifica i és fecunda, com una opció vàlida que permet viure tota per a Déu i tota per a la humanitat, expropiada per a utilitat de les persones, per al Regne estimat per Jesús".

"En aquell programa -ha explicat- vaig parlar del sexe com una benedicció quan es viu sense egoismes i des del respecte a l'altre, i vaig manifestar la meva fidelitat a l'opció de vida que vaig escollir, vivint la virginitat com una opció que es va anteposar davant les dificultats, per la força de la vocació i la missió".

"Al preguntar-me per la verge Maria vaig manifestar, com ho crec, que Maria segurament estava enamorada de Josep, i crec que ella era una dona plena, com ho demostra la seva presència discreta però contundent als Evangelis", ha assenyalat la monja.

"Vaig voler manifestar -aclareix- que no m'escandalitzaria si hagués tingut una relació de parella amb Josep el seu marit, i crec que tot això entra dins del misteri, del dipòsit de la fe, i també d'una fe que uns viuen i accepten senzillament i altres sense menys senzillesa, amb la fe, també busquem entendre".

La religiosa reconeix que "això últim va escandalitzar a molts, potser perquè no hi va haver espais per a matisacions, però crec que va quedar clara la meva fidelitat i amor a l'Església, a l'Evangeli i al projecte de Jesús, així com la certesa que el sexe no és brut ni condemnable i que el matrimoni i el sexe són una benedicció".

"Em fa mal -ha confessat- el sofriment de la gent, i sobretot de la gent senzilla. Si algú es va sentir ofès, demano disculpes. I si algú no va entendre les meves paraules, estic disposada a dialogar. Però que res fereixi el respecte, l'amor i la comunió".

La monja ressalta que la mou "en tot l'amor als més pobres. Estic donant el millor de la meva vida al servei de l'Evangeli i crec que aquest és el missatge i el que he volgut manifestar: som homes i dones lliures per estimar i cridats per servir de diversos maneres".

"Tots som un misteri, i la fe també té els seus. En tot cas, no vull ni trencar la comunió amb ningú i menys amb l'Església, que és casa meva, però tampoc vull sortir-me de l'Evangeli, que és la meva norma", conclou Caram.

En declaracions a Efe, Caram ha afegit que li "sap molt greu tot el que ha suscitat l'entrevista en la gent senzilla".

"Estant prop dels que pateixen, no m'agrada fer patir a ningú, fins i tot per un tema com aquest. Per això m'he decidit a escriure aquesta nota: per fidelitat a la meva consciència a Déu i a l'Església, que, malgrat els seus errors, és casa meva".