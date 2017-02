El 2015 i el 2016 es va triar entre vint propostes

Ahir va finalitzar el termini per presentar les propostes per als pressupostos participatius del 2017, que tenen un pressupost total de 200.000 euros. En les dues anteriors edicions es va poder triar entre vint projectes.

Dels projectes presentats se'n tiraran endavant un mínim de quatre, si bé quedarà marge per als següents més votats fins a esgotar els 200.000 euros. A banda, n'hi ha 120.000 per als districtes, 30.000 per a cadascun.

Durant el febrer i el març es farà la valoració tècnica, s'obrirà un període d'esmenes i s'aprovarà i donarà a conèixer la llista definitiva de projectes. Finalment, durant l'abril i el maig -amb dates encara per confirmar- es presentaran a la ciutadania, s'exposaran i s'obrirà el període de votació.