Constructora d'Aro nega rotundament cap relació amb el cas del 3 %

"No té ni cap ni peus". Així de rotund es mostra Jordi Tragant, responsable de l'empresa Constructora d'Aro, davant les informacions aparegudes aquest matí que assenyalen l'empresa manresana com una de les que hauria realitzat obres pressumptament utilitzades per CDC per omplir la seva caixa B.

Tragant, que s'ha assabentat per aquest diari que la seva empresa apareixia citada en diferents mitjans de comunicació com una de les que la Guàrdia Civil tenia previst escorcollar, nega categòricament que s'hagi realitzat cap escorcoll a la seu de l'empresa (situada al número 6 del carrer Ginjoler de Manresa) i argumenta a més que "no té cap sentit el que s'està dient, ja que l'any 2008 (quan es va adjudicar les obres de remodelació de l'institut Lluís de Peguera a Constructora d'Aro) qui estava al govern era el Tripartit i no CDC". Tragant afegeix que "a més, des que Convergència és al govern, no ens ha estat adjudicada cap obra amb una mica d'entitat". Per tot això, Jordi Tragant sentencia que "es tracta d'una informació sense cap mena de sentit. Ha de ser una confusió".