Del pacte d'investidura i governabilitat a la coalició

Les bases del govern conjunt entre Convergència Democràtica (ara PDeCat) i Esquerra es van començar a gestar poc després de les municipals del 2015. Aleshores CiU va obtenir 9 regidors, dos menys que en el mandat anterior, durant el qual va governar en solitari, i Esquerra va passar de 3 a 7. Sumen 16 dels 25 regidors a l'Ajuntament de Manresa.

Encara no un mes després, Valentí Junyent es garantia la reelecció com a alcalde i l'estabilitat del govern en un pacte que va firmar al carrer del Balç amb el llavors cap de llista d'Esquerra, Pere Culell, que poc després deixaria el càrrec. Es van pactar mesures en polítiques socials i per a la igualtat, la participació ciutadana, la promoció econòmica, l'impuls al nucli antic i la millora de la mobilitat i l'espai públic.

Esquerra no va entrar al govern, però passat l'estiu es van iniciar unes discretes negociacions que van culminar el 8 de gener amb la signatura, novament al carrer del Balç, del pacte de govern. Per primera vegada a Manresa es formava una coalició entre Convergència i Esquerra.

Es tracta del segon bipartit de Manresa des de la recuperació de la democràcia. El primer va ser el 1980, quan es va trencar el pacte entre PSC, CiU, PSUC i PSAN, i PSC i CiU van acabar el mandat.