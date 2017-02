Diumenge torna la caminada de Montserrat a Manresa

L´Oficina de Turisme de l´Ajuntament de Manresa i Dinamic Guies de Muntanya proposen per aquest diumenge, 5 de febrer, una caminada de Montserrat a Manresa seguint la petja de l´últim tram del Camí Ignasià.

El recorregut, que començarà a la plaça del Monestir de Montserrat, té 23,6 quilòmetres i un desnivell de 479 metres positius i 992 de negatius. Es tracta d´un itinerari guiat per especialistes que posaran veu al paisatge, amb petites aturades per fer tasts de productes de la terra i vi de l´Oller del Mas (DO Pla de Bages).

A més, enguany es compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Castellgalí, que oferirà el casal i un avituallament; i de Castellbell i el Vilar que obrirà la capella de Sant Cristòfol pels qui la vulguin visitar. També NaturalHipic dóna el seu suport i oferirà un avituallament i una visita a la capella de Sant Jaume de Castellbell. Ambdues capelles són considerades joies del romànic català.



Transport inclòs



Es proporcionarà transport amb bus fins a Montserrat que està inclòs en el preu (places limitades). La sortida serà des de la plaça de la Reforma de Manresa a les 7.30 hores i s´arribarà a la plaça del Monestir de Montserrat a les 8 del matí, des d´on s´iniciarà la caminada.

El preu és de 15 euros (inscripcions anticipades) o 18 euros al punt de sortida (és necessari reserva prèvia).

Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se a la Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major, 10. També es pot trucar al telèfon 93 878 40 90, o enviar un correu electrònic a turisme@ajmanresa.cat. O bé a Dinàmic Guies de Muntanya al telèfon 667 878 925 / 649 729 925 (info@dinamicguies.com).

Horari de l´Oficina de Turisme de Manresa és de diumenge a dijous de 10 a 14 h; i divendres i dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.

La caminada de Montserrat a Manresa és una iniciativa que està prevista que durant l´any es repeteixi 3 vegades més: el diumenge 7 de maig, el dissabte 29 de juliol (en modalitat nocturna en el marc de les Festes de Sant Ignasi) i el diumenge 22 d´octubre.



Informació pràctica