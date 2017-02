El govern conjunt de CDC i ERC fa un balanç positiu però no sap si voldrà repetir la coalició

Tot bé. Aquest és el balanç del primer any de govern conjunt entre Convergència i Esquerra a Manresa que van fer ahir al migdia l'alcalde, Valentí Junyent (CDC), i la primera tinent d'alcalde, Mireia Estefanell (ERC). Els van acompanyar tots els regidors de l'executiu.

Junyent va remarcar que els dos grups tiren endavant un projecte comú en el qual la prioritat «sempre és la ciutat». «Hem trenat dues cultures de fer les coses, perquè cadascú té la seva experiència pròpia, que juntament amb la millora de la situació econòmica de l'Ajuntament després d'un període complicat, ens permet fer un balanç positiu, més enllà que qualsevol gestió a la vida sempre és millorable».

Estefanell, per la seva banda, va assegurar que la fortalesa d'un govern radica a «ser capaços d'arribar a pactes. Hem travat complicitats amb la ciutadania per tal que les accions de govern partissin del màxim consens possible».

Fa just un any que es va posar en marxa el govern de coalició de Convergència i Esquerra que sumen 16 dels 25 regidors a l'Ajuntament de Manresa. Al balanç no hi va haver autocrítica. Alguna lamentació perquè hi ha temes que no avancen prou ràpidament per la mateixa mecànica de l'administració, com la rotonda de la Bonavista o la tercera fase de les obres a l'antic col·legi de Sant Ignasi, pendent d'ajuts europeus.

Tampoc no van voler avançar esdeveniments i no van voler valorar si el pacte es podria repetir el 2019, quan hi haurà noves municipals. «El que és important és que el que estem fent estigui projectat, planificat i executat o a punt. La ciutat és qui n'ha de sortir beneficiada», va dir Junyent. Per a Estefanell, «un model de ciutat no es fa amb una mitrada curta de terminis electorals. Treballem per la Manresa d'avui i del demà, no amb una mirada finalista».

Junyent va repassar eixos prioritaris que es va fixar el govern: polítiques socials i per a la igualtat; participació ciutadana i transparència, promoció econòmica i foment de l'ocupació, impuls al Centre Històric, i espai urbà, mobilitat i ciutat sostenible.

En el primer apartat va destacar accions com «l'esforç pressupostari» per atendre les necessitats socials o el nou institut que anirà al Xup. En participació ciutadana, temes com el pressupost participatiu. En promoció econòmica, la creació de 154 llocs de treball, 139 a través de plans d'ocupació. Del Centre Històric, la creació de la figura del comissionat, enderrocs «per esponjar territori» o l'acord per convertir els antics jutjats en seu de la delegació de la Generalitat a Manresa.

Finalment, en espai urbà, va destacar les obres a l'antic col·legi de Sant Ignasi, o els nous projectes per fer la rotonda de la Bonavista, la reforma prevista a la Baixada dels Drets i el milió d'euros per millorar carrers.