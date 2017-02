Manresa inicia el procés per tenir un nou reglament de participació ciutadana

El reglament de participació ciutadana que funciona actualment a Manresa és del 2009. Amb l'objectiu que hi hagi més eines que les actuals, i d'incorporar-n'hi que ja funcionen, com els pressupostos participatius, l'equip de govern ha presentat aquest migdia el procés per renovar-lo, que constarà de quatre sessions obertes a la ciutadania, els dies 7, 9 14 i 15 de febrer, en els quatre districtes de Manresa. Com que el contingut serà el mateix, només caldrà assistir a una.

Mireia Estefanell, regidora de Dinamització Econòmica, acompanyada per Montse Gibert, tècnica de participació, ha explicat aquest migdia el procés per a la renovació del reglament. Ha recordat que és un dels compromisos del Pla de Govern 2016-2019 aprovat el març passat. A banda de les sessions obertes a la ciutadania, les persones que vulguin fer aportacions ho podran fer a través de la web municipal. Quant a les sessions, es demana inscriure's per poder-les coordinar correctament. S'ha de fer a l'adreça electrònica participació@ajmanresa.cat o bé trucant al 93 878 24 70.



L'aprovació, abans d'acabar l'any



En una segona fase, després de les quatre sessions esmentades, una comissió político-tècnica en què hi ha representats tots els grups municipals, treballarà en la incorporació de les aportacions fetes pels manresans i manresanes a l'actual articulat. La previsió és que el nou es pugui portar a aprovació al Ple municipal abans d'acabar l'any.

Temes com la participació als plens, les consultes ciutadanes i les noves eines de comunicació i la seva aplicació en l'àmbit de la participació són alguns dels que es tractaran en aquesta renovació del reglament amb l'objectiu d'aprofundir la democràcia representativa de la ciutadania.



Les sessions de debat seran les següents:



-Dimarts 7 de febrer, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural del Casino.

-Dijous 9 de febrer, a les 7 de la tarda, al Casal de les Escodines.

-Dimarts 14 de febrer, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic Selves i Carner.

-Dimecres 15 de febrer, a les 7 de la tarda, a la FUB.