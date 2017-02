Manresa torna a ser seu de les Olimpíades de Geologia de Catalunya

Manresa torna a ser la seu, aquest divendres 3 de febrer, d´una nova edició de les Olimpíades de Geologia de Catalunya, una prova adreçada a alumnes de batxillerat que té per objectiu promoure el coneixement i l´interès per la geologia.

Les proves es duran a terme a les instal·lacions de l´Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) a partir de les 10 del matí i hi participaran 77 alumnes de 6 centres de la Catalunya Central. Manresa és una de les tres seus de les Olimpíades a la província de Barcelona, juntament amb Barcelona i Bellaterra.

La implicació del Geoparc en aquest esdeveniment, i la tasca prèvia de difusió entre els centres educatius del territori, fa que any rere any augmenti la participació de centres de la Catalunya Central en aquestes proves. Des del Geoparc es treballa de manera conjunta amb el Camp d´Aprenentatge del Bages per posar en valor la geologia aprofitant que el territori compta amb un Geoparc reconegut per la Unesco.



Grups de quatre alumnes

La participació a les Olimpíades es fa en grups de 4 alumnes, que primer han de superar una prova individual de tipus teòric i després una prova en grup de caire més pràctic que pot incloure reconeixement de minerals, roques i fòssils, anàlisi de mapes geològics i talls, o la resolució de problemes senzills derivats de la interpretació dels mapes geològics.

Els millors classificats en aquesta fase de les Olimpíades de Geologia podran participar a la fase estatal, que es farà a Salamanca entre el 31 de març i el 2 d´abril. A més, també podran gaudir d´una sortida guiada pel Geoparc de la Catalunya Central.