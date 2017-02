Reduir el nombre d´errors

? De la comprovació o no de la correcció de les dades padronals -ja sigui una petita errada en el nom, o en el número del DNI, per exemple- pot dependre que es generi una problemàtica que impliqui una divergència entre les dades que consten a l'Ajuntament i les que té l'Institut Nacional d'Estadística. En el cas que les dades siguin correctes, el ciutadà no ha de fer res, i només cal adreçar-se a l'Ajuntament per modificar les dades si cal rectificar una errada o en l'habitatge hi viu algú més que no consti al padró.