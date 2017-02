La Carnavalada a la Manresana presenta el seu cartell

La Carnavalada a la Manresana va prenent forma. Avui s´ha fet públic el cartell d´aquesta edició, obra de la dissenyadora Núria Font Sabala. El cartell segueix la mateixa línia dels darrers anys i aprofita la imatge carnavalesca de l´antifaç, que ja ha esdevingut una icona de la Carnavalada a la Manresana. Enguany l'antifaç verd s´insereix dins d´un cor d´esquitxos de colors que s´identifiquen amb la festa i la disbauxa que inundarà els carrers de la ciutat. A darrere, referents que simbolitzen Manresa: el Pont Vell, la Seu de Manresa i l´edifici de l´Ajuntament.

Com en les altres edicions, es presenten tres rues per a tots els públics:

D´una banda, hi haurà el Carnabars, que celebra la sisena edició i servirà per donar el tret de sortida a la Carnavalada. Serà el divendres 3 de març al vespre. La rua comptarà amb els gegants Bisbe Boig, en Facundo i una parella de gegants bojos. L´itinerari anirà per diferents bars de la ciutat, i els participants podran gaudir de begudes i tapes a preus econòmics a diversos locals de la rua. Només caldrà mostrar el distintiu "Carnabars" (una tarja de control que costarà 2 €). La mateixa tarja servirà per poder accedir al Sielu a un preu reduït, on hi haurà un concert final per part del grup Ayawascat. El Carnabars està organitzat per Gatzara.

L´endemà, dissabte dia 4, Xàldiga Taller de Festes organitza la rua familiar oberta a tothom. La rua, a la tarda, comptarà amb animacions, batucades, música, dj´s, premis, sorpreses i molta festa als carrers de la ciutat, al llarg d´un itinerari que es desvetllarà properament. Enguany les persones que vinguin disfressades i acompanyades del seu gos també disfressat tindran un obsequi en acabar la rua. Properament es podrà trobar més informació al web de Xàldiga, des d´on es fan les inscripcions de la rua del dissabte a la tarda, i al facebook de La carnavalada

Finalment, el diumenge 12 de març al matí tindrà lloc la 39a edició del Carnestoltes Infantil. En aquesta edició la temàtica serà "El món dels còmics". Com en altres edicions, s´espera una nombrosa participació de comparses de mares i pares d´alumnes de Manresa, grups d'esplai, entitats infantils, batucades i grups de música popular. La rua és organitzada per l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració d'Imagina't i amb la participació d'associacions de mares i pares d´alumnes de Manresa, entitats de lleure infantil, infants i famílies.

Els recorreguts, horaris i altres informacions de cada rua es podran consultar cap a finals de febrer mitjançant un programa conjunt de "La Carnavalada a la Manresana 2017" que es podrà trobar a serveis i equipaments municipals, associacions, i establiments comercials de Manresa. Al web de l´Ajuntament estarà disponible partir de l´1 de març.

Per quart any consecutiu la Carnavalada a la Manresana se celebra gràcies a la col·laboració de l´Ajuntament de Manresa (i organització, en el cas del Carnestoltes Infantil) i la unió d´esforços de diverses entitats manresanes: Xàldiga, Gatzara i Imagina´t, i un gran nombre de participants i col·laboradors.