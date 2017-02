Degoters al pàrquing de Puigmercadal quan plou

arxiu particular

Galledes i avisos als usuaris perquè no rellisquin

Tal com mostren les fotografies que acompanyen la informació, aquest és l'aspecte que presenta l'interior de l'aparcament de Puigmercadal de Manresa quan plou.

Per la presència de degoters, galledes que intenten recollir l'aigua, el terra moll i la senyalització advertint els usuaris del perill de relliscades, sembla clar que hi ha un problema de filtracions en aquest equipament municipal subterrani a la muralla del Carme, just a sota del mercat de Puigmercadal.

El pàrquing de Puigmercadal és gestionat per l'empresa municipal Fòrum. Disposa d'un centenar de places.