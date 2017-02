La licitació per a les obres a l'estació de la Renfe ja fa tres mesos que havia d'estar feta

A principi d'aquest més és previst que es presenti la licitació pública de les obres per fer accessible l'estació de la Renfe de Manresa. Es tracta de la convocatòria que servirà perquè les empreses hi puguin concursar per portar-les a terme. La previsió inicial que va donar la companyia quan va anunciar que es desencallaven va ser que la licitació es faria a principi del novembre passat (vegeu edició del 29 d'octubre), de manera que van tres mesos tard.

El que sí que ha fet la Renfe ha estat pintar per fora l'edifici de l'estació, que aquesta setmana encara tenia algun tros pendent d'acabar. És una actuació que el març passat va anunciar que realitzaria dins del 2016. Ha informat que la rentada de cara ha costat 44.500 euros i forma part del pla de pintura de Rodalies, que en aquest paquet ha inclòs les estacions de dotze municipis més, amb un import total de 590.270 euros.

Els colors de l'estació manresana han passat del blanc trencat, el groc i el marró, depenent de la part de l'edifici, al blanc trencat i el gris per al sòcol, marcs de les finestres, cantonades i cornises.



Dos ascensors

Quant a les obres per fer accessible l'equipament a les persones amb mobilitat reduïda, que per passar d'una andana a l'altra han de pujar i baixar un tram d'escales o bé travessar les vies per un pas apartat, la previsió és que la licitació pública, una vegada enllestida la interna, es porti a terme a començament d'aquest mes, si bé la previsió donada el setembre passat era que es faria a començament de novembre. L'inici de les obres es va anunciar per a l'estiu, ara a final d'estiu, amb un pressupost de 2,9 milions d'euros i una durada de dotze mesos. Aquesta intervenció es va anunciar al principi de tot per al 2013 amb una inversió força superior, 5,4 milions euros. La millora de l'accessibilitat inclourà la instal·lació de dos ascensors, el recreixement de les andanes, millorar la il·luminació i posar guies pododàctils (bandes rugoses per a les persones invidents), entre d'altres. A més a més, s'aprofitarà per canviar per dins el vestíbul de l'estació amb un disseny que serà pilot per a la resta de les estacions de l'estat, com va avançar Regió7 l'octubre passat. Inclourà eliminar els falsos sostres de plaques de guix per recuperar l'estructura original i es restauraran les marquesines històriques. El nou model suposa perdre la tradicional taquilla per un taulell d'atenció a l'usuari. L'espai que ara ocupa la taquilla s'aprofitarà per ampliar el vestíbul, on predominarà el color blanc.