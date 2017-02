Manresa tindrà un nou reglament de participació ciutadana a final d'any

A final d'aquest any, l'octubre o el novembre, es vol portar a aprovació al ple municipal el nou reglament de participació ciutadana de Manresa que ha de rellevar l'actual, del 2009. El procés de renovació començarà aquest mes amb quatre sessions als quatre districtes de Manresa, obertes a la ciutadania per tal que hi pugui fer les seves aportacions.

Ahir, en la presentació del procés per renovar el reglament, la regidora Mireia Estefanell, responsable de Participació, va recordar que actualitzar la normativa actual és un dels compromisos del Pla de Govern 2016-2019. Va situar en la trentena de persones la xifra idònia per a cadascuna de les sessions participatives, que seran iguals i tindran lloc dimarts vinent, 7 de febrer, al Centre Cultural del Casino; el dijous 9, al Casal de les Escodines; el dimarts 14, al Centre Cívic Selves i Carner, i el dimecres 15, a la FUB. Totes començaran a les 7 de la tarda i cal apuntar-s'hi a participacio@ajmanresa.cat o trucant al 93 878 24 70.

La regidora va apuntar que temes com els pressupostos participatius i les noves fórmules de participació telemàtica no estan previstos en el reglament vigent i que ara serà el moment de decidir si cal incloure'ls-hi. I va afegir que les persones que no puguin assistir a les sessions i vulguin fer aportacions ho podran fer a la web de l'Ajuntament.

El reglament de participació és el que regula temes com les intervencions als plens i les consultes ciutadanes. Montse Gibert, tècnica de Participació, va destacar que «recull moltes possibilitats de participació que no es coneixen. Per tant, un dels objectius és poder-lo fer arribar a la gent. La part més pedagògica». Per exemple, que sàpiga que «per fer arribar suggeriments no només hi ha les instàncies i l'Oficina d'Atenció Ciutadana, sinó molts altres canals».

Realitzades les sessions públiques, el març-juny se'n faran quatre d'una comissió político-tècnica on hi ha representats tots els grups municipals. El juliol vinent es vol presentar el document als diferents òrgans de participació i el setembre a la ciutadania.