Els manresans viuen un any més o un any menys segons la zona on visquin

L'esperança de vida a Manresa pot arribar a ser 1 any més alta en funció de la zona de residència. Els ciutadans que pertanyen a l'Àrea Bàsica de Salut de la Sagrada Família és de 83,3 anys, mentre que els del sector de les Bases de Manresa la xifra és de 84,2 anys. En canvi els del Barri Antic i els del CAP Bages empaten a 83,9.

Són dades de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya que utilitzarà Salut per redefinir la distribució de recursos econòmics per al sistema d'assistència primària. L'ABS de la Sagrada Família entraria en el sector fràgil que hauria de rebre més fons públics. A Catalunya l'esperança de vida se situa en els 83,15 anys. A nivell estatal és del 82,7, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística del 2015.

A Manresa hi ha quatre àrees bàsiques de salut. Són les del Barri Antic, que agrupa ciutadans de tot l'anomenat centre històric i que gestiona Althaia, igual que el de les Bases. El CAP Bages, que pertany a l'Institut Català de la Salut i que a més a més del centre de la ciutat abarca zones com la plaça Catalunya i part de Valldaura. El de la Sagrada Família també és de l'ICS. A més a més de cobrir aquest barri també presta assistència als del voltant com la Font dels Capellans. El de les Bases ta a sectors del voltant com la Font dels Capellans.

Les dades que analitza l'Agència del departament de Salut té en compte factors socioeconòmiques a l'hora de fer l'estudi. No tenen res a veure amb el servei mèdic que es dispensa.

A nivell socioeconòmic, dada que es podria associar a l'esperança de vida, la Sagrada Família també hi surt perdent. Un valor més elevat suposa ingressos més baixos, i el d'aquest sector de Manresa és de 61 sobre 100. En aquest cas el que en surt més ben parat és l'àrea que cobreix el CAP Bages (39,70), El segueix la zona de les Bases de Manresa (42,34) i el Barri Antic (55,50).

L'estudi analitza més dades com la renda. La població amb ingressos inferiors als 18.000 euros l'any se situa entre el 59,3 % de l'àrea del CAP Bages, al 65,5% de la Sagrada Família. Hi ha 6 punts de diferència. Els percentatges baixen en picat si es miren les dades de la població amb rendes superiors a 100.000 euros. En aquest cas la Sagrada Família és del 0,18 %; el Barri Antic el 0,40 %; les Bases de Manresa el 0,61%; i l'àrea d'influència del CAP Bages tindria el nivell més alt amb el 0,91 %.

Les dades socioeconòmiques es complementen amb altres indicadors com per exemple la població amb ocupacions manuals. En aquest cas també la Sagrada Família ocupa el primer lloc amb el 50,4 %, seguit del Barri Antic amb el 46,7; àrea de les Bases de Manresa amb el 42,3 i la del CAP Bages amb el 39,2 %.

Segons l'estudi el nivell d'instrucció és més baix a l'àrea de la Sagrada Família (31,2%), gairebé 8 punts per sobre del centre de Manresa, que és del 23,3. L'informe analitza altres factors com la taxa de mortalitat prematura, que són les defuncions de persones menors de 75 anys per cada 1.000 habitants. En aquest apartat és el sector del CAP Bages qui se situa al capdavant amb 2,57, seguit de Sagrada Família, 2,41; Bases de Manresa, 2,29 i finalment el Barri Antic, amb 2.13.

Pel que fa a hospitalitzacions evitables per cada 1.000 habitants, el rànquing l'encapçala el Barri Antic amb 7,80 seguit de Sagrada família amb 7,25. A més distància hi ha CAP Bages amb 5,53 i Bases de Manresa amb 5,25.

El sector Barri Antic és el més envellit de la ciutat. Coincideix amb la dada de la població exempta del copagament farmacèutic, bàsicament persones grans. Poc més del 10 % de la població del centre històric no l'ha de pagar. El segueix la Sagada Família amb el 8,2 i el CAP Bages amb el 6,9. On hi hauria la població més jove de Manresa és a tot el sector de les Bases. El 5,5 % no s'ha de pagar els medicaments.