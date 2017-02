Ampans fa un taller per a joves desocupats que construiran un arbre mecànic

El taller de soldadura i mecatrònica es fa per a joves de 16 a 24 anys

El taller de soldadura i mecatrònica es fa per a joves de 16 a 24 anys ampans

L'entitat manresana Ampans ha posat en marxa un taller de soldadura i mecatrònica per a joves a Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia, que construiran un arbre mecànic amb peces de ferro i sensors de moviment.

L'acció forma part d'un programa anomenat Noves Oportunitats que gestiona Ampans per reduir l'atur juvenil. En aquesta ocasió hi participen una vintena de joves d'entre 16 i 24 anys que no treballen i que han abandonat els estudis. L'objectiu del pla és orientar i acompanyar aquests joves perquè tornin al sistema educatiu o bé trobin feina.

L'artista Raül Martínez, de l'empresa Ferroluar de creació d'animals i vida mecànica, col·labora en el projecte. És l'encarregat de transmetre als joves coneixements de diferents disciplines com la soldadura, la mecanització o l'electrònica a partir d'una creació artística.

Martínez fabrica bèsties amb ànima mecànica per a compa-nyies de teatre i també exposa a museus. Forma part del programa Noves Oportunitats que Ampans, en col·laboració amb la Fundació Intermèdia, porta a terme a les comarques de la Catalunya Central.

Amb aquest programa Ampans atén més de 300 joves de les comarques del Bages, Berguedà, Osona, Anoia i Solsonès perquè assoleixin una certificació, tornin a la formació reglada o bé trobin una feina.