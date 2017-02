Fàtima Taleb diu a Manresa que les dones són les que més l'han insultat anant pel carrer

La regidora musulmana de Badalona Fàtima Taleb va ser, ahir, a Manresa per intervenir en un cicle sobre feminisme. Taleb, mediadora social, que ha estat notícia aquests dies perquè va denunciar que havia patit dos atacs racistes i xenòfobs a la seva ciutat, va explicar a la trentena de persones que van assistir a la xerrada que porta una mena de recompte de «tots els insults, vexacions i humiliacions» que ha patit anant pel carrer i que «la majoria han estat de dones». No va ser gens autocomplaent amb el sexe femení, va plantejar més preguntes que respostes i va defensar l'islam, aportant coneixement de primera mà allà on sovint hi ha tòpics.

Amb la regidora de Participació i Convivència de Badalona, va intervenir en la xerrada la doctora en Sociologia Mar Griera. El tema era «Feminisme i religió».

Taleb va defugir referir-se als esdeveniments que l'han fet més coneguda, però, cap al final de la intervenció, abans que el públic pogués fer preguntes, va explicar vivències personals. Una, la dels insults que rep, més de dones que d'homes, la qual cosa la va portar a reclamar un feminisme que no imposi per qüestions de cultura o religió. Va defensar un islam que aposta per la vida i la llibertat i que, quan va sorgir, va servir per eliminar el costum en moltes tribus d'enterrar viva una criatura si naixia dona, perquè «no tenien cap dret». Per exemplificar el canvi que va suposar per a la dona, va explicar que el primer professor de l'islam va ser una dona, i la primera persona encarregada de controlar la qualitat del que es venia als mercats, també. Va parlar del vel i es va aturar en el que es va trobar quan va arribar a Badalona. Concretament, va explicar que ella i altres dones musulmanes van organitzar un acte benèfic al qual van assistir 250 dones com una manera de trencar amb la idea que no participaven mai. El dia abans de fer-lo hi va haver l'atemptat a la revista Charlie Hebdo i la van trucar de l'Ajuntament, aleshores amb Albiol al capdavant, per notificar-li que no els deixarien el centre cívic. Finalment, van haver de pagar per llogar un espai. Fets com aquest, va comentar, la van portar a entrar en política tot i les reticències inicials.

Seguint amb la teoria que sovint les dones són les més antifeministes, va dir que una que coneix li va enviar un correu quan van sortir a la llum els fets pels quals ha estat notícia i li va aconsellar que es tragués el vel i així ja no tindria més problemes.



Quatre sessions més

El cicle organitzat per Comunistes de Catalunya i la CUP inclou sis sessions, tots els divendres de febrer i el primer de març. La següent la centrarà, divendres vinent, el tema del feminisme i la lluita de classes. Totes tindran lloc a l'Espai Roig (carrer de la Mel, 8, 1r), a partir de les 7 de la tarda.