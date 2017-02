Roques, minerals i fòssils de 250 milions d'anys entre les mans

Jo diria que això és quars», diu la Marina mentre observa atentament el mineral que té entre mans. Els del seu voltant també se'l miren i el toquen. Tots hi estan d'acord. Identificar quatre minerals, quatre roques i quatre fòssils, que en aquest cas poden tenir fins a 250 milions d'anys d'antiguitat, va ser una de les proves de les Olimpíades de Geologia que ahir es van fer a la Politècnica a Manresa.

Hi van participar 77 estudiants de batxillerat de 6 centres de la Catalunya Central. Molts d'ells trepitjaven per primera vegada una universitat. Lligat amb el fet de viure un matí fora de l'aula habitual, la prova es va convertir en un dia diferent. «Ens ho hem passat bé», deien un grup d'alumnes de l'institut de Sant Vicenç.

A primera hora del matí van haver de fer una prova teòrica, amb preguntes sobre composició d'un mineral, riscos mediambientals, roques i tectònica de plaques, explicava el coordinador del projecte, David Parcerisa. No va ser gens fàcil, segons van opinar la Carla i la Marina, de l'institut de Sant Vicenç de Castellet.

Després van fer les proves pràctiques. Havien d'interpretar un bloc tridimensional d'una estructura geològica i identificar fòssils, minerals i roques. Com que era en grups de 3 o 4 alumnes, els estudiants s'ho van agafar d'una forma més optimista.

Fa quatre anys que les Olimpíades Geològiques se celebren a la Politècnica de Manresa amb l'objectiu de promoure aquesta matèria a secundària. Per a Parcerisa la geologia «és la ventafocs de les ciències bàsiques. Tothom dóna per fet que la física, la química, les matemàtiques i la biologia són grans ciències. La geologia abasta un camp tan ampli com qualsevol d'aquestes». Això no ajuda a generar vocacions entre els joves. Ahir potser se'ls va despertar entremig de fòssils de 250 milions d'anys, que en geologia no és res.

Les guanyadores de les Olimpíades Geològiques van ser les berguedanes Míriam Pérez, Cristina Pujols i Yaiza Penis.