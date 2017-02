«Buscava un centre que oferís la teòrica en la meva llengua habitual i gairebé desisteixo»

Té 18 anys i ja frissa per obtenir el carnet de conduir. Tenia clar que volia estudiar en una autoescola on oferissin la teòrica en català i vol l'examen en la seva llengua habitual. Però trobar-ne una que tingués material en català va ser molt complicat.



Buscava una autoescola on tinguessin material en català.

Exacte, és la meva llengua habitual. Parlo molt més català que castellà i per aquest motiu volia inscriure'm en una autoescola on pogués rebre la formació en català i fer els testos en la mateixa llengua. Al principi d'estiu vaig començar a mirar autoescoles a Manresa, però no totes tenien manuals en català i, de fet, a cap tenien els testos en l'idioma del país. Com que no en trobava, i a l'estiu ja tenia altres feines, vaig deixar de buscar-ne i gairebé desisteixo de buscar-ne.

Però no ho va fer i en va trobar una.

Un cop va passar l'estiu, vaig començar a preguntar si hi havia autoescoles que oferissin la formació íntegrament en català, i finalment una professora em va dir que sabia d'una autoescola que s'adaptava a l'idioma en què volies estudiar la teòrica. Així que vaig acabar anant a aquesta.

Costa més l'estudi de la teòrica en català?

El material és el mateix. És cert que hi ha un vocabulari molt específic quan el temari és de qüestions tècniques i mecàniques,, però hi ha la mateixa dificultat d'estudi. He observat que en el sector de les autoescoles la normalització lingüística encara no ha arribat, perquè moltes de les persones que es volen treure el carnet no tenen l'opció d'estudiar el temari o fer els testos en català si no és que van a autoescoles en què expressament s'encarreguin de tenir material en català.