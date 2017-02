La campanya #Volem acollir omple el teatre Conservatori de Manresa

Una fràgil llanxa de plàstic com les utilitzen els refugiats per arribar a Occident era tot el decorat que hi havia aquest diumenge a la tarda a l´escenari del teatre Conservatori de Manresa. Prou entenedor. El teatre es va omplir en la presentació a Manresa de la campanya «Casa nostra, casa vostra» de suport a les persones refugiades.

Un dels moments àlgids ha sigut al final de l´acte quan tot de músics del Bages han interpretat conjuntament la cançó «Un món per a les persones», feta especialment per a l´ocasió i que formarà part de la banda musical de la campanya.

Tampoc no han faltat aplaudiments per als refugiats sirians que han pujat a l´escenari per narrar les seves històries. Un d´ells Seamend Ahmed viu a Barcelona i ha interpretat un rap. L´altre, Mohamed, va arribar a finals d´any a Berga acollit per Creu Roja. A la ciutat s´ha retrobat amb el periodista berguedà i impulsor de la campanya Xavi Rosiñol, amb qui va coincidir l´any passat quan va ser al camp de refugiats Idomeni de Grècia. «Ara el Mohamed viu a 300 metres d´on vaig néixer», ha dit satisfet.

Rosiñol ha comentat que la campanya «Casa nostra, casa vostra» va néixer per transformar l´impacte emocional que li va causar la seva estada a Idomeni «en energia per explicar el patiment que provoquen els polítics». Ha assegurat que únicament per causes polítiques se´ls hi barra el pas, i que els controls militars i policials per controlar-los costen 4 vegades més que el pressupost de l´oficina d´atenció als refugiats de la Unió Europea.

A l´acte també hi han intervingut el cantant de Txarango, Alguer Miquel, i un dels coordinadors de la campanya a Manresa, Oriol Barri. Alumnes de l´escola municipal de música d´Artés han estrenat la peça «El món és prou gran». La tornada és clarificadora: «el món és prou gran. Tots hi cabem».

Dissabte, en el marc de la campanya es van recollir a Manresa més de 1.100 signatures. A Berga, on ahir també es va celebrar l´acció solidària a favor de les persones refugiades van ser 288. L´alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va esperonar tothom a treballar perquè els 40 acollits a la ciutat «se sentin com el que són, ciutadans de ple dret».

A Catalunya les signatures que s´han recollit per demanar canvis a la legislació per a favor del dret a l´asil superen les 15.000. El pròxim 18 de febrer hi haurà una manifestació a Barcelona.