Culmina la neteja de la llera del Cardener per obrir l'espai fluvial a la ciutat

Voluntaris retirant canyes de la vora del Cardener, al seu pas per l´avinguda del Riu SALVADOR REDÓ

La gran quantitat de canyes i plantes que hi havia als marges del Cardener, en el seu pas per Manresa, impedia veure el riu i era la constatació que la ciutat ha viscut durant dècades d'esquena a l'espai fluvial. Ahir, amb la culminació de la neteja i desbrossament de la llera organitzada per la Fundació Rosa Oriol, l'Obra Social La Caixa i el programa #Invulnerables, la capital bagenca va començar a mirar una altra vegada cap al riu i s'obre la possibilitat d'obrir l'entorn del Cardener a la ciutadania.

«És impressionant copsar com, amb l'esforç de tantes persones, la imatge de la llera del riu ha canviat radicalment. Abans, la vegetació impedia contemplar com baixava el Cardener des del passeig del Riu, i ara es pot veure perfectament», comentava Cèlia Casajuana, de 14 anys, que ahir va participar com a voluntària en les tasques de neteja, i també ho va fer el primer dia, el 17 de setembre. Un exèrcit de voluntaris armats amb guants i botes han retirat en quatre jornades 55 tones de ca-nyes i brutícia que s'havien acumulat al llarg dels anys en els 2.000 m2 de l'àrea compresa entre el Pont Nou i el de Sant Francesc. Ahir, una vuitantena de persones, sobretot adolescents, van acabar de treure les darreres canyes i les restes de brutícia.



Un nou espai de la ciutat?

El grup de joves de la Fundació Rosa Oriol ha presentat en el marc dels pressupostos participatius de l'Ajuntament una proposta per invertir 50.000 euros dels comptes municipals a recuperar l'espai fluvial. I és que l'objectiu final de tants esforços és fer-hi una zona d'esbarjo. «Tenim un projecte sobre què s'hi ha de planificar perquè els manresans es facin seu l'entorn del Cardener. A la proposta que hem presentat plantegem la construcció d'un parc infantil, una zona d'estiraments per a la gent que surti a córrer, una de pesca i tres taules de pícnic i bancs», explica Guillem Perramon, de 19 anys i membre del grup de joves de la fundació.

«Si la proposta rebés el suport necessari per ser inclòs en els pressupostos, s'acceleraria la recuperació dels entorns del Cardener, però llavors hauríem de consultar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per respectar l'entorn natural del riu», explicava ahir el regidor Pol Huguet, que va visitar l'espai quan els voluntaris desembrossaven. De fet, la proposta que ha presentat el grup de joves ja inclou un corredor biològic.

El 19 de febrer hi haurà un acte amb responsables de l'Ajuntament que ha de servir com a tret de sortida perquè Manresa es faci seu l'entorn del riu.