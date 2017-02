Incendi en un habitatge del Mirador de Montserrat i en un de Manresa

Un habitatge va quedar totalment afectat pel fum per un incendi que es va declarar divendres a la nit a la urbanització del Mirador de Montserrat, al terme municipal de Santpedor, divendres a la nit. Els Bombers van rebre l'avís a les 21.59 i quatre dotacions es van desplaçar al pis afectat, al número 20 del carrer del Plataner. No hi va haver ferits, però el matrimoni que hi viu va haver de passar la nit a casa d'un parent. Tot i que l'estructura no va resultar malmesa, es va cremar el microones i mobles. Les rajoles van quedar afectades per les altes temperatures.

D'altra banda, quatre dotacions dels Bombers es van traslladar al número 37 del carrer de Guifré el Pilós de Manresa per un foc, tot i que quan hi van arribar, els inquilins ja l'havien apagat.