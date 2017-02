L'oasi del català a les autoescoles de Manresa

En un pas estret i pla sense senyals de preferència i que no caben dos vehicles al mateix temps, qui passarà abans? Resposta correcta: el vehicle que entra primer. És una pregunta típica dels testos d'autescola, però les persones que estudien per obtenir el permís de conducció difícilment trobaran qüestionaris en català. Gairebé tot el material és en castellà, i per aquest motiu hi ha poques sol·licituds per fer l'examen teòric en català.

El motiu que al·leguen els responsables de les autoescoles manresanes és que, efectivament, costa trobar manuals en l'idioma del país, són més cars, i poques editorials en fan perquè costa comercialitzar-los. Les autoescoles adquireixen els llibres en castellà per 5,33 euros, i els costa 8,33 en català. És un peix que es mossega la cua, ja que el preu és més elevat perquè és ven menys i a la vegada moltes autoescoles no en compren perquè, precisament, és més costós.

El resultat és que l'aprenentatge per obtenir el permís de conduir difícilment es pot fer al cent per cent en català. Logos és una de les poques autoescoles que facilita als alumnes testos en paper en l'idioma del país perquè el personal del centre s'encarrega de traduir les preguntes que apareixen en els llibrets. En els ordinadors dels diferents centres sí que es poden respondre qüestionaris en l'idioma que l'alumne prefereix, tot i que pocs escullen l'opció del català perquè gairebé tots acaben fent l'examen en castellà.

Com que Logos és de les poques autoescoles que facilita tot el material en català als alumnes que ho vulguin, força persones que decideixen fer l'examen en català acaba anant a aquesta autoescola. Però el català no té el mateix estatus que el castellà en el món de la conducció, i és que per fer-lo s'ha de sol·licitar expressament amb anterioritat. El responsable de Logos, Francesc Gallego, explica que el juliol del 2015 va sol·licitar amb dues setmanes d'antelació 18 testos en català, però un cop a la sala l'examinador va dir que només en disposava de 13. Cinc alumnes van haver d'esperar que algú dels que ho feien en català acabés per poder fer la prova. Gallego es va queixar al DGT. «La resposta va ser la correcta perquè s'ho van prendre seriosament, i va acabar trucant al vicepresident d'exàmens de Barcelona i em va demanar disculpes i em va prometre que a partir de llavors en portarien el 50% d'exàmens, que si faig càlculs vol dir sis més», explica Gallego.

El dia de la prova teòrica, els alumnes que fan l'examen en català s'han d'esperar a tenir el test perquè l'examinador els crida pel nom. Això sí, el català va fent alguns passos perquè avui dia ja es poden fet tots els exàmens de conducció en aquesta llengua.

A l'estiu és quan més gent s'examina i, per tant, quan s'han de fer més sol·licituds, però reconeix que poques persones al llarg de l'any demanen fer-ho en català. De fet, aquest centre de formació és l'únic a la ciutat que té signat amb el Centre de Normalització Lingüística un conveni en què es compromet a facilitar l'aprenentatge en català. L'idioma de les classes depèn en molts casos de l'idioma en què parla la majoria, però normalment són en català

La gran majoria d'autoescoles de Manresa també fan les classes normalment en català perquè una gran part dels alumnes parlen aquest idioma. «Ens adaptem a la llengua que l'alumne prefereixi, i per això habitualment oferim la teòrica en català. El material en paper sí que és en castellà perquè adquirir-lo és més costós i costa molt de trobar», reconeix el propietari d'Autoescola Minorisa, Jordi Picas.