Manresa és la ciutat amb més signatures a favor de la campanya pels refugiats

Manresa és la ciutat de Catalu-nya en què la campanya a favor de l'acollida de refugiats que s'està fent aquest cap de setmana va aconseguir més signatures de suport el primer dia. En total, 1.123 persones van subscriure el manifest de la campanya, que porta el nom de «Casa nostra, casa vostra», i que té com a objectiu pressionar les institucions perquè Catalunya aculli refugiats que han fugit de la guerra de Síria i altres conflictes de l'Orient Mitjà.

La campanya s'ha portat a terme en 70 ciutats del país, però Manresa és una de les que va aconseguir més participació als carrers. La plaça de Sant Domènec es va omplir de persones de totes les edats per seguir els concerts a favor de la campanya. Hi van actuar Gossos, Damià Olivella, Esclat Gospel Singers. Avui hi haurà l'acte principal de la campanya a Manresa amb la xerrada a 2/4 de 6 de la tarda al Conservatori. A la capital bagenca els actes es desenvolupen durant tot el cap de setmana, però a Berga només es va fer ahir i s'hi van recollir un total de 288 signatures.