Un alumne de l'institut de cal Gravat, a la final de l'Olimpíada de Biologia

Arxiu Particular

Imatge d´arxiu de la Olimpíada de Biologia de Catalunya Arxiu Particular

L´alumne de l´institut manresà de Cal Gravat Ferran Sebarroja Torra ha passat a la final de l´Olimpiada de Biologia de Catalunya, en la què han participat tres-cents estudiants de tot el país.

Àlex Guerra, també alumne de l´institut de Cal Gravat, ha estat el segon alumne manresà que ha participat a la prova.

La fase final de l´Olimpíada de Biologia tindrà lloc aquest dimecres 8 a la tarda, i consistirà en un examen pràctic. Sebarroja competirà amb dinou estudiants més.

L´Olimpíada de Biologia de Catalunya té com a objectiu principal estimular i implicar als estudiants de Batxillerat en el desenvolupament d´aquesta ciència, atès que resulta impossible comprendre la vida, analitzar els seus problemes i plantejar solucions sense un coneixement adequat de les principals qüestions biològiques, per exemple en aspectes com la contaminació ambiental i el canvi climàtic, la biotecnologia, la conservació de la biodiversitat, i el diagnòstic i tractaments de malalties, entre molts altres.