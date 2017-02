Els Bombers fan 13 sortides a la Catalunya Central a causa de la ventada

Els Bombers van fer 13 sortides a la Catalunya Central pels efectes del vent, tot i que no es va registrar cap incidència important.

A Manresa van haver d'actuar pel sanejament d'una façana al migdia i al vespre es van desplaçar al carrer Tarragona per un fanal que va quedar malmès pel vent. A l'Anoia és on es van produir més incidències, amb un total d'onze sortides. A Calaf, van haver de col·locar bé el pal d'una bandera que va quedar inclinat i a Igualada van actuar perquè el vent havia fet malbé teules, marquesines del bus i cables elèctrics. A la C-55 es van produir retencions a l'alçada de Castellgalí per la caiguda d'un arbre.



Complicacions en el trànsit

Les fortes ratxes de vent que van afectar tot Catalunya i la neu que va caure al Pirineu van complicar ahir la mobilitat de retorn del cap de setmana a les carreteres catalanes, especialment a les comarques de Tarragona, Lleida i el Baix Llobregat.

El Servei Català de Trànsit va informar que ahir a la tarda es van produir retencions de vehicles de diversos quilòmetres a la C-16, a l'altura d'Urús, per la regulació de trànsit en el túnel del Cadí. El vent va bufar amb força a l'autovia A-2 entre els municipis de Soses i Tàrrega (Urgell); a la C-14, de Reus a Alcover (Alt Camp), a l'autopista AP-2, entre el Vendrell (Baix Penedès) i Lleida, a la AP-7 i la N-340 entre Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Salou (Tarragonès), i a la C-32, al Baix Llobregat. La car-retera de Castellar de n'Hug va estar tallada per la neu.