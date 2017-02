arxiu particular

La caminada de Montserrat a Manresa seguint sant Ignasi aplega 34 persones arxiu particular

La caminada de Montserrat a Manresa que hi va haver ahir, seguint l'última etapa del Camí Ignasià, va aplegar 34 persones. Es tracta d'un itinerari guiat de 23,6 quilòmetres organitzat per Turisme de l'Ajuntament de Manresa i Dinàmic Guies de Muntanya. Un autobús va dur els participants a Montserrat des de la plaça de la Reforma de Manresa. Després va començar l'itinerari de retorn, a peu. «Ens ha fet de tot: aire, sol, núvols i quatre gotes», relatava un dels organitzadors. Durant el trajecte es van fer tres parades d'avituallament, a Castelbell i el Vilar, a l'ermita de Sant Jaume; a Castellgalí i a l'Oller del Mas. També es van fer tres parades per explicar el camí, la ruta i els aspectes geològics del paisatge.