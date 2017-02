La campanya #Volemacollir omple el Conservatori a favor dels refugiats

Una fràgil llanxa de plàstic com les que utilitzen els refugiats per arribar a Occident era tot el decorat que hi havia ahir a l'escenari del teatre Conservatori de Manresa. Prou entenedor. El teatre es va omplir ahir a la tarda en la presentació a Manresa de la campanya «Casa nostra, casa vostra» de suport a les persones refugiades.

Un dels moments àlgids va ser quan tot de músics del Bages van interpretar conjuntament la cançó «Un món per a les persones», composta especialment per a l'ocasió i que formarà part de la banda musical de la campanya.

Tampoc no van faltar aplaudiments per als refugiats sirians que van pujar a l'escenari per narrar les seves històries. Un d'ells, Seamend Ahmed, viu a Barcelona. L'altre, Mohamed, va arribar a final d'any a Berga acollit per Creu Roja. A la ciutat s'ha retrobat amb el periodista berguedà i impulsor de la campanya Xavi Rosiñol, que l'any passat va ser al camp de refugiats Idomeni de Grècia. «Ara el Mohamed viu a 300 metres d'on vaig néixer», va dir, satisfet.

Rosiñol va explicar que la campanya «Casa nostra, casa vostra» va néixer per transformar l'impacte emocional que li va causar la seva estada a Idomeni «en energia per explicar el patiment que provoquen els polítics». Va assegurar que únicament per causes polítiques se'ls barra el pas, i que els controls militars i policials per controlar-los costen 4 vegades més que el pressupost de l'oficina d'atenció als refugiats de la Unió Europea.

A l'acte també hi van intervenir el cantant de Txarango, Alguer Miquel, i un dels coordinadors de la campanya a Manresa, Oriol Barri. Alumnes de l'escola municipal de música d'Artés van estrenar la peça «El món és prou gran». La tornada és aclaridora: «el món és prou gran. Tots hi cabem».

Dissabte, en el marc de la campanya es van recollir a Manresa més de 1.100 signatures. A Berga, on ahir també es va celebrar l'acció solidària a favor de les persones refugiades, en van ser 288. L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va esperonar tothom a treballar perquè els 40 acollits a la ciutat «se sentin com el que són, ciutadans de ple dret».

A Catalunya les signatures que s'han recollit per demanar canvis a la legislació a favor del dret a l'asil superen les 15.000. El pròxim 18 de febrer hi haurà una manifestació a Barcelona.