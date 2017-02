Fius: «El candidat a les municipals el triaran tots els associats en unes primàries»

Josep Maria Fius presideix un renovat equip per liderar el nou Partit Demòcrata, l'antiga Convergència, a Manresa

Josep Maria Fius, que demà complirà 33 anys, explica que mai no li va passar pel cap assumir la presidència del PDeCAT a Manresa, però que per diverses circumstàncies hi ha anat a parar. Mestre de cicle mitjà de primària a La Salle, assegura que la política i el futbol són les seves passions. Va entrar al partit «quan va fer el gir cap a l'estat propi. M'hi vaig trobar molt bé. Tot era molt normal, amb gent que dedica moltes hores a millorar la ciutat i el país».

Quina diferència hi ha entre PDeCAT i Convergència?

Primer de tot, l'edat. El PDeCAT té sis mesos. Va néixer en un congrés que vaig viure en el qual les bases vam apostar molt fort pels canvis, per fer un partit de baix a dalt, molt més horitzontal i viu, un partit que necessita les persones. Estem construint un nou partit per a un nou país. Però també té moltes coses de Convergència, com gent amb seny i amb ganes de fer les coses bé.

I a Manresa, quina diferència hi ha?

Si a escala nacional tot és nou, a Manresa encara ho és més. Hi ha nous associats i intentarem estar molt a prop de tothom.

I amb els antics militants, què fem?

També hi són i són bàsics. Els volem conèixer, demanar la seva opinió perquè els necessitem. Sense ells no hauríem arribat aquí. Hem fet molta crítica del passat, però ens han ajudat a ser aquí, a construir les portes d'un nou estat, una ciutat que en sis anys ha fet un canvi molt important. Hi són i els necessitem.

Si tot és nou, la pròxima candidatura a l'Ajuntament de Manresa també serà nova?

Nosaltres apostem molt per les primàries. Quan sigui el moment se celebraran primàries per escollir el cap de llista i amb ell el seu grup. I tothom serà lliure de presentar-s'hi. El triaran tots els associats. Estem molt contents amb el grup que hi ha ara encapçalat per l'alcalde Valentí Junyent.

Tenen por que Esquerra els pugui passar al davant?

La possibilitat és òbvia, i no només a Manresa sinó a escala nacional. Hi ha partits que estan més de moda que d'altres. Però falta molt temps, no sabem què passarà d'aquí a un mes, d'aquí a dos o d'aquí a un any. Por, no. Hem fet bona feina. Manresa ha canviat com un mitjó en 6 anys. Estem convençuts que la gent n'és conscient i la feina ben feta té premi. Si fem les coses bé no hem de tenir por de res ni de ningú.

Tot i els canvis de partit i de la gent al seu capdavant, hi continua havent famílies dins la formació?

En aquest cas la paraula família té connotacions negatives. El que té de bo el PDeCAT és que no hi ha sectarismes. Nosaltres tenim gent que pensa gris, gris-blanc i gris més fort. I això s'ha d'entendre com un valor. Tota la divergència que puguem tenir l'hem de positivitzar perquè ens farà més rics. No crec en un lloc monolític. No hi seria. No ens ha de fer por la discrepància interna.

Quines són les seves prioritats a la presidència del PDeCAT a Manresa?

La primera és fer visible el PDeCAT. A tothom encara li surt la paraula Convergència i som el Partit Demòcrata. Hem de fer que la gent ens conegui, no tingui por de venir a la nostra seu de l'Alfons XII a preguntar, demanar, a veure què pot fer. Que ens vegi que som una eina per millorar Manresa.

Què creu que s'ha de millorar a Manresa?

L'actual equip de govern ha canviat la ciutat i era ens hem de posicionar per ser una de les ciutats importants d'aquesta Catalunya independent que tindrem demà passat. Hem de ser capital de la Catalunya Central i ens ho hem de creure. Un dels problemes dels manresans és el pessimisme gairebé històric. Sempre ens estem comparant amb altres ciutats. Hem de ser capital dia a dia amb les nostres dinàmiques.

Després de 6 anys de govern a Manresa encara creu que falta autoestima?

Som com els culers. Aquell culer patidor que al minut 85, quan guanya per 4 a 1, diu que encara empataran. Sempre troben la pega. Ens estem projectant, tenim molta potencialitat amb Manresa 2022, estem fent un treball enorme al Centre Històric i econòmicament tenim força... Ens ho hem de creure, i si ho hem de dir cada dia ho direm.

Anirà a les llistes a les pròximes municipals?

És la meva última preocupació. El que sí que puc descartar és el número u (riu). Això sí.