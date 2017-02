Enganxada de l'Ajuntament de Manresa i la PAHC per un sense sostre

Nova topada de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) i l´Ajuntament de Manresa, en aquesta ocasió pel cas d´una persona que dormia al carrer.

L'enganxada es produeix tres setmanes després que els activistes ocupesssin durant hores l'Ajuntament en suport a altres dues persones que aquell mateix dia es quedaven sense sostre.

Ara, la PAHC ha fet públic que va haver d'acompanyar un nou afectat que dormia al carrer a les dependències de la Policia Local i va poder fer nit en una habitació d´emergència que hi ha a les instal·lacions. L´endemà, els serveis socials li van proporcionar 3 nits a l´alberg municipal i en aquest període havia de trobar una solució o «ens han dit literalment que la PAHC li busqui pis».

La següent visita estava fixada per 10 dies després, quan, segons la PAHC, en farà 7 que no té alberg i molt probablement estigui dormint al carrer».

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme va qualificar d'"absoluta vergonya" i "incomprensible" la resposta donada per l'Ajuntament.

Requerit per aquest diari, l´Ajuntament va explicar que "continua treballant com sempre pel dret a l´habitatge de la ciutadania de Manresa i per descomptat per trobar una solució al cas exposat públicament per la PAHC Bages".

I va voler deixar constància que "sobre aquest cas, la informació facilitada per la PAHC Bages no s´ajusta a la realitat, entenem que per un error de comunicació no volgut per ningú".

Segons l'Ajuntament, no s'ajusta a la realitat perquè "en cap cas la persona afectada quedarà sense la protecció de l´Ajuntament".

Per la seva part, la PAHC va informar que va ser fer públic el cas i l´Ajuntament va canviar la data de la visita per d´aquí a 3 dies.