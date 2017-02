El canvi climàtic, les males herbes i la gestió del sòl, en una jornada a Manresa

Quin impacte té el sistema de llaurat en el canvi climàtic? I sobre la diversitat del sòl? I en la gestió de les males herbes? Són algunes de les preguntes que respondrà la jornada tècnica "Gestió de les herbes, biodiversitat i canvi climàtic", que organitza el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a l'Escola Agrària de Manresa aquest divendres, dia 10 de febrer, al matí.

Es tracta d'una jornada participativa, informativa i gratuïta, però cal inscriure's prèviament a l'enllaç https://goo.gl/XKgKbj o bé contactant amb l'Escola Agrària de Manresa al telèfon 93 874 90 60 o bé a través del correu ccagraria.manresa@gencat.cat. La jornada inclourà la projecció del documental "El kit del hortelano", basat en l'experiència de l'horticultor Jean-Martin Fortier, que desgrana de forma pedagògica l'organització i execució de totes les tasques de la seva finca orgànica, posant l'accent en l'optimització dels recursos, de l'espai i la minimització del treball de la terra.

La jornada tindrà lloc a la sala d'actes de l'Escola Agrària de Manresa (Av. Universitària, 4-6, Edifici FUB). A 1/4 de 10 del matí es faran les inscripcions i el lliurament de la documentació. A 2/4 de 10, la presentació de la jornada; a 3/4 de 10, la xerrada "Canvi climàtic, males herbes, i la gestió del sòl -estratègies i adaptacions", a càrrec de Gilad Buzi, horticultor ecològic; a 3/4 d'11, "Experiències a Can Poc Oli amb cultius de cobertura", per Jaume Brustenga, professor de l'Escola Agrària de Manresa; a 1/4 de 12, pausa; a 3/4 de 12, passi del documental; a 1/4 de 2, debat obert sobre "Impacte de l'agricultura sobre el canvi climàtic i les estratègies per a la gestió eficient i respectuosa de la terra", i a les 2, fi de la jornada.