Enganxada de l'Ajuntament i la PAHC per una persona que estava dormint al carrer

Nova topada de la PAHC i l'Ajuntament, en aquesta ocasió pel cas d'una persona que dormia al carrer.

La PAHC va fer públic ahir que va acompanyar l'afectat a la Policia Local i va fer nit a l'habitació d'emergència. L'endemà, els serveis socials li van proporcionar 3 nits a l'alberg municipal i en aquest període havia de trobar una solució o «ens han dit literalment que la PAHC li busqui pis». La següent visita estava fixada 10 dies després, «quan en farà 7 que no té alberg i molt probablement estigui dormint al carrer». Requerit per aquest diari, l'Ajuntament va explicar que la informació de la PAHC no s'ajustava a la realitat, «entenem que per un error de comunicació no volgut per ningú» ja que «en cap cas l'afectat quedarà desprotegit». La PAHC va informar que després de fer públic el cas, l'Ajuntament va escurçar la data de la visita 7 dies.