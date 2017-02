Els nous horaris del bus a Barcelona s'aplicaran quan els aprovi la Generalitat

L'empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, ha assegurat que ja ha presentat a la Generalitat la proposta de nous horaris, per tal de reduir els incompliments que han indignat els usuaris, des que es va fer càrrec de la concessió del servei de bus entre Manresa i Barcelona el 17 de desembre.

Segons fonts de la companyia, en aquests moments romanen a la espera que l'Administració revisi la proposta d'horaris per tal de poder publicar-los i aplicar-los.

Pel que fa a la direcció general de Transports Públics i Mobilitat de la Generalitat, abans de donar el vistiplau a la nova graella d'horaris ha assegurat que la posarà en coneixement dels ajuntaments per on transcorre la línia: Manresa, Monistrol de Montserrat, Olesa i Abrera.

La presentació d'uns nous horaris va ser un dels requeriments que van sorgir de la trobada realitzada a l'ajuntament de Manresa el 19 de gener entre representants de la Generalitat, dels ajuntaments afectats, usuaris i l'Agrupació de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona. La Generalitat va traslladar a l'empresa una proposta alternativa d'horaris que havia elaborat la plataforma d'usuaris del bus Manresa-Barcelona, i que era molt coincident amb la que havia confeccionat la mateixa direcció general.

La Generalitat ha obert un expedient informatiu a la companyia per tres blocs de motius, després de comprovar la veracitat d'un centenar de queixes dels usuaris. En primer terme hi ha el problema dels horaris, que a vegades no s'ajusten amb els que hi ha marcats. Un cop posat en marxa el servei va quedar palès que s'han d'ajustar els horaris perquè no coincideixen amb la realitat.

El segon bloc fa referència a les incidències que tenen a veure amb el funcionament dels vehicles, per exemple eixugaparabrises que, en algun moment, no han funcionat o portes que no ajusten o no tanquen com cal.

Finalment, hi ha hagut queixes pel fet que no tots els conductors estaven formats en la ruta que havien de cobrir.