La Transèquia servirà aliments sense gluten i aigua potable de la xarxa

La Transèquia d´enguany serà més sostenible. Als avituallaments se subministrarà aigua potable de la xarxa mateix per estalviar-se garrafes i ampolles de plàstic. També s´usarà material de compostatge fàcil de reciclar i hi haurà aliments sense gluten apte per a celíacs. La Transèquia se celebrarà el pròxim 5 de març i complirà la seva 33a edició. Van començar sent 200 persones, i l´any passat n´hi van participar més de 5.700. Forma part del programa de la Festa de la Llum.

Per quart any consecutiu està organitzada pel parc de la Sèquia de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia. Segons el seu vicepresident, Josep Alabern, l´objectiu no és tenir el màxim número de participants, sinó afavorir que sigui una Transèquia viva, participativa i de qualitat.

Com cada any hi haurà la possibilitat de fer-la caminant, corrents o amb bici. Els qui la facin caminant tenen tres rutes de 24, 18 i 10 quilòmetres segons si se surt de Balsareny, Sallent o Santpedor.

Per als corredors hi ha un únic circuit de 25 quilòmetres. Tot i que no es tracta d´una cursa competitiva, aquest any hi haurà la possibilitat de cronometrar el temps dels participants.

Els qui optin per la bici es trobaran tres circuits de 54, 30 i 10 quilòmetres, aquest últim pensat per un ambient familiar. Tots ells sortiran del mateix parc de l´Agulla. Per tercer any consecutiu hi ha un recorregut pensat en cadira de rodes de poc més de 12 quilòmetres.

Enguany el recorregut variarà lleugerament al sector de Comabella a causa d´unes obres per fer un pas de vianants soterrat sota la línia del tren i per unes canalitzacions d´aigua. Afecta un quilòmetre i mig fins que torni a connectar amb el camí de sempre.

Les inscripcions es poden fer en línia a runediamundodeportivo.com; als ajuntaments de cada població per on passa; el Nexe de Sant Fruitós; a l´oficina de Turisme de Manresa; a The Cycleri 365 de Sant Fruitós; a Triskel 365 de Manresa; al Museu de la Tècnica o al punt d´informació de la Sèquia. Els qui facin la cursa corrent es poden apuntar a Rios Running o a les Piscines Municipals. El preu va dels 10 als 5 euros si es fa a l´avançada o de 12 a 7 si es fa el mateix dia

Com en l´anterior edició, durant tot el matí hi haurà activitats al parc de l´Agulla especialment pensades per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Més de 300 voluntaris faran possible que es pugui desenvolupar la Transèquia, han destacat els organitzadors durant la presentació que s´ha fet aquest dimarts al migdia.