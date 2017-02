Una APP facilita fer de voluntari per ajudar discapacitats intel·lectuals

Arxiu particular

AMPANS posa en marxa una aplicació mòbil de voluntariat, una eina de comunicació i interacció entre les necessitats de l´entitat i les persones que hi vulguin col·laborar. L´objectiu d´aquest nou sistema és apropar el voluntariat a la societat i agilitzar la tasca de coordinació així com augmentar el nombre de voluntaris i donar suport en l´atenció als usuaris de l´entitat.

Disponible per Android i Iphone, l´aplicació permet publicar les noves crides de voluntariat i que les persones interessades en col·laborar s´apuntin a les activitats de manera immediata. L´App, creada per l´empresa Aplick i de descàrrega gratuïta, també permet donar-se d´alta com a voluntari o fer un donatiu.

AMPANS es nodreix de voluntariat per fer suport en activitats puntuals com l´acompanyament a les vacances, colònies i sortides o pel desenvolupament d´activitats de lleure i esportives. L´any 2016 més d´un centenar de persones van col·laborar en activitats de voluntariat a l´entitat.



Sobre AMPANS



AMPANS és una fundació que, amb més de 700 professionals, treballa per promoure l'educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i altres col·lectius en risc, creant i gestionant centres, serveis, programes i suports.

Acompanya i dóna suport a les persones (2.228 l´any passat) en serveis d'escola d'educació especial, formació, treball, atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, lleure, esport i tutela, fomentant l'autonomia i la igualtat d'oportunitats.

En l'àmbit laboral, crea empreses i serveis que donen feina a més de dues-centes persones amb discapacitat i risc d'exclusió en els sectors de jardineria i garden (Garden AMPANS), neteja, manipulats, arts gràfiques, recollida selectiva i restauració (Canonge), i amb les marques pròpies Formatges Muntanyola i Vins Urpina.

El seu sistema de gestió organitzatiu ha estat acreditat amb el model d´excel·lència europeu EFQM 500+. En l´àmbit del coneixement convoca un Premi d'Investigació i Innovació, organitza un Postgrau a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i convoca un Congrés bianual sobre Alteracions de Conducta.