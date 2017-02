Canvis al recorregut a Comabella per unes canalitzacions i un pas subterrani

La Transèquia variarà enguany el seu recorregut gairebé al final del trajecte, a l'entorn de Comabella, a causa d'unes obres (vegeu Regió7 de l'1 de febrer).

Es construeix un pas subterrani per a vianants sota la via del tren i s'aprofiten aquests treballs per fer una nova canalització de les aigües pluvials, va explicar ahir Josep Alabern, d'Aigües de Manresa. El pas soterrani evitarà que els vianants que passegin per aquesta zona hagin de creuar la via. «Durant la Transèquia no hi ha cap problema perquè hi ha vigilància, però la resta de dies no». Això farà que en un tram de poc més d'un quilòmetre no se segueixi la Sèquia. Ni els caminants ni els corredors ni els qui vagin amb bici. El desviament estarà degudament senyalitzat, segons l'organització

Més de 300 voluntaris faran possible que es pugui desenvolupar la Transèquia, van destacar els organitzadors durant la presentació que es va fer ahir al migdia.