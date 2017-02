La Carnavalada premiarà qui també porti el seu gos disfressat

Els dies 3, 4 i 12 de març Manresa viurà una nova edició de «La Carnavalada a la manresana». Com els últims anys, hi haurà tres rues per a tots els públics: la Carnabars, la rua familiar oberta a tothom i la infantil, que compleix la 39a edició.

La Carnabars es durà a terme el divendres 3 de març al vespre. Hi participaran els gegants Bisbe Boig, el Facundo i una parella de gegants bojos. L'itinerari anirà per diversos bars on es podran prendre begudes i tapes a preus econòmics. Caldrà adquirir prèviament el distintiu «Carnabars», una targeta de control que costarà 2 euros que també servirà per accedir amb una rebaixa a El Sielu, on hi haurà un concert final amb el grup Ayawascat. L'organització és del col·lectiu Gatzara.

El dissabte 4 de març a la tarda Xàldiga es farà càrrec de la rua familiar oberta a tothom. L'itinerari s'ha d'acabar de confirmar. Enguany, però, totes les persones que vagin disfressades i acompanyades pel seu gos també disfressat tindran un obsequi al final de l'acte. Les inscripcions per participar a la rua es poden fer a la pàgina web de Xàldiga.

Finalment el diumenge 12 de març al migdia se celebrarà el Carnestoltes Infantil, que enguany arriba a la 39a edició. En aquesta oportunitat la temàtica serà el món dels còmics. Com a les últimes edicions hi haurà una nombrosa participació de comparses d'associacions de mares i pares d'alumnes de Manresa, grups d'esplai, i entitats infantils. També hi haurà batucada, grups de música popular i un ball per a tothom al final.

El cartell de «La Carnavalada a la manresana» d'enguany és obra de la dissenyadora Núria Font Sabala. Aprofita la imatge carnavelesca de l'antifaç, que s'insereix dins d'un cor d'esquitxos de colors en senyal de festa. Al darrere hi ha les imatges del Pont Vell, la basílica de la Seu de Manresa i l'edifici de l'ajuntament, que identifiquen la ciutat.