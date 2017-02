Els cartells per la independència de Manresa, objecte de desenes de bretolades

Una de les bretolades que han tingut com objecte els senyals de Manresa Municipi per la Independència

Una de les bretolades que han tingut com objecte els senyals de Manresa Municipi per la Independència AJM

Els cartells que identifiquen Manresa com a Municipi per la Independència han estat objecte d´actes vandàlics sistemàtics des que van ser instal·lats el juliol del 2014, fa 2 anys i mig.

Els tres rètols, situats a prop del Pont Vell i del Pont Nou i a la Pujada Roja , s´han hagut de substituir completament tres cops (un cadascun) i repintar entre 10 i 15 cops cadascun.

En total, han estat objecte de més de 40 actes vandàlics que van des de pintades a trinxar-los fins a deixar-los inservibles.



Capa antigrafits

En previsió que fossin objecte d´actes incívics, els cartells disposen d´una capa protectora antigrafits, per això en general les pintades es poden treure.

Si es distribueixen temporalment totes les bretolades de què han estat objecte surt a un promig de més d´una al mes.

La decisió d´instal·lar cartells que identifiquin Manresa com a Municipi per la Independència es va prendre en el ple municipal del mes de març del 2014.

El grup municipal d´ERC va presentar la moció, que va tenir el suport de CiU, i va sumar 14 vots que superaven la majoria absoluta. Van votar en contra els 9 regidors que sumen els grups municipals del PSC, PP i PxC. Els 2 regidors de la CUP es van abstenir, per considerar la mesura no prioritària en un context de l´Ajuntament de greus problemes econòmics.

El regidor d´Esquerra Joan Vinyes va explicar que la visualització del procés que porta Catalunya cap a assolir la independència és important. I que la senyalització a tots els accessos de Manresa com a Municipi per la Independència era una acció coherent amb pronunciaments anteriors en aquest mateix sentit per part de l´Ajuntament.

La moció recordava que el 23 de gener del 2013 el Parlament va aprovar la declaració de Catalunya com a subjecte polític i jurídic sobirà, que va ser també ratificada per majoria a l´Ajuntament de Manresa el mes següent.

Els senyals viaris es van començar a instal·lar tres mesos i escaig després de l´aprovació del ple. Es va fer a la N-141c (carretera de Vic-Pujada Roja); a la C-37z (carretera de Cardona-Pont Nou) i a la C-1411z (Pont Vell).

Des de llavors no se n´han tornat a instal·lar més així que, tenint en compte que la ciutat té catorze accessos, queden onze senyals viaris per posar.



I els altres?

El govern municipal de CDC i ERC considera que els senyals a les tres entrades més emblemàtiques serveixen per visualitzar clarament que Manresa és municipi per la independència i per aquest motiu, «en aquest moment, no hi ha previsió d´instal·lar-ne més», tot i que no es descarta fer-ho en el futur.



La instal·lació dels cartells forma part del conjunt de mesures i accions impulsades per l´Associació de Municipis per la Independència (AMI), de la qual forma part l´Ajuntament i a les quals s´ha anat sumant sistemàticament com, per exemple, la proposició de suport a la consulta del 9-N.