Els estudiants de Manresa faran un seguiment desigual de la vaga de demà

El seguiment de la vaga d'estudiants convocada demà serà desigual pel que fa al seguiment dels instituts públics de Manresa. En alguns centres, l'adhesió per part dels alumnes dels estudis postobligatoris, Batxillerat i cicles formatius, serà majoritària, mentre que n'hi ha que no la seguiran o que la seguiran poc.

La vaga la van convocar originàriament els professors per criticar les retallades del Govern de la Generalitat, però davant l'anunci d'aquest que augmentaria el professorat, els sindicats del col·lectiu, USTEC, CCOO i UGT, van anunciar que la desconvocaven. Malgrat aquest anunci, el Sindicat d'Estudiants va informar que mantindria la convocatòria en considerar que "el compromís per part de la Generalitat de contractar més professors no suposa garantir la plantilla necessària després de les brutals retallades que hem viscut de cara a aconseguir una millora significativa a l´ensenyament públic, i no garanteix, tal i com exigien els sindicats, l´estabilitat del treball entre professorat, acabant amb l´enorme precarietat existent, frenar i acabar amb el tancament 'd´aules a l´ensenyament públic' i aconseguir una 'reducció de ràtios'". En definitiva, consideren que és "un acord que ni tan sols cobreix els ja modestíssims objectius plantejats inicialment pels sindicats".

A Manresa, segons informació aportada directament pels respectius centres, els estudiants d'estudis postobligatoris de l'Institut Lluís de Peguera seguiran la vaga de demà de manera "majoritària". Pel que fa a l'Institut Pius Font i Quer, només la seguiran els tres grups de segon de Batxillerat. A l'Institut Lacetània anuncien que tindrà "bastant seguiment" i finalment, a l'Institut Cal Gravat, que el seguiment serà nul. Tot i que, per ara, no s'ha fet cap convocatòria de concentració a Manresa, sí que s'ha demanat als estudiants que seguiran la crida a trobar-se a les 10 del matí de demà a l'estació de la Renfe per anar a la concentració que tindrà lloc a les 12 del migdia a la plaça Universitat de Barcelona.