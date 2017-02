Ha passat una dècada des que l'operació de la Fàbrica Nova va iniciar la hibernació

La Fàbrica Nova va passar de mans de la promotora Sacresa a l'empresa de La Caixa Servihabitat l'octubre del 2008, però amb anterioritat Regió7 ja havia detectat i publicat dues preocupants aturades de les obres el 2007. Eren el preludi del llarg període d'hibernació en què encara es troba l'operació considerada la més important per al desenvolupament de la ciutat que s'executava en dècades.

Deu anys després, l'operació continua a mitges, amb l'enorme complex fabril enrunat excepte la nau principal, un element protegit que algun dia caldrà valorar com l'han afectat els deu anys que fa que està esbudellat.

2,7 milions



Malgrat que no s'ha fet ni el gran complex comercial ni l'aparcament ni els edificis per a habitatges i oficines ni el gran parc urbà que havia de singularitzar l'operació, Servihabitat està invertint 2,7 milions d'euros en obres de millora al sector de les Escodines corresponents a les càrregues d'urbanització de l'operació de la Fàbrica Nova.

Dintre d'aquests diners hi ha previstos 265.000 euros per adequar un solar situat al costat de les piscines per fer-hi esport a l'aire lliure. El solar té 4.071 m2 i és l'espai on s'havia previst inicialment construir un pavelló poliesportiu, una decisió del tripartit que l'equip de govern de CiU va decidir modificar per destinar els 2,7 milions d'inversió a obres per dignificar la capella del Rapte, ender-rocar la Sala Ciutat i la reurbanització de l'entorn.

Així que, després de les actuacions preventives realitzades per preparar el solar per a un llarg període sense activitat i la reformulació d'alguns paràmetres de l'operació per fer-la més factible, les obres que es porten a terme són a l'exterior de la Fàbrica Nova, no a l'interior.

Un parc de 4 hectàrees



Cal recordar que el que hi ha en joc a la Fàbrica Nova és un gran parc de quatre hectàrees per comunicar a través de places els diferents espais i salvar els desnivells que conté l'enorme solar, de més de 60.000 m2, al nucli urbà de la ciutat.

També, que en el projecte inicial la previsió era ubicar a la nau central de la Fàbrica Nova una superfície de venda màxima de 13.000 m2, però que es va demanar i aconseguir el vistiplau de la Generalitat perquè passés a ser de 16.205 m2. Per fer-se una idea de les dimensions, el centre Carrefour de Manresa té una superfície de venda de 4.700 m2 i el de Sant Fruitós de 1.500 m2.

Al final del camí hi ha d'haver una nau de la Fàbrica Nova restaurada i reconvertida per als nous usos comercials i de serveis. Al costat de la nau s'alçarà un edifici annex destinat igualment a equipaments comercials que a més a més tindrà la missió de salvar el desnivell del terreny que dóna al carrer Lluís Argemí. El sostre d'aquest nou equipament també serà un espai públic.

Les places que es dibuixen al projecte connecten, per la part de dalt, amb el parc de Sant Ignasi.