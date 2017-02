La Transèquia guanya en sostenibilitat i estrena una aplicació sobre la ruta

La Transèquia d'enguany serà més sostenible. Als avituallaments se subministrarà aigua potable de la xarxa mateix per estalviar-se garrafes i ampolles de plàstic. També s'usarà material de compostatge fàcil de reciclar i hi haurà aliments sense gluten aptes per a celíacs. A més a més s'estrenarà una aplicació, anomenada BTT-Route, amb informació sobre el recorregut, serveis o avituallaments. Són les principals novetats de la Transèquia d'enguany, que se celebrarà el pròxim 5 de març i que es va presentar ahir.

Complirà la 33a edició. Van començar sent 200 persones, i l'any passat n'hi van participar més de 5.700. Per quart any consecutiu està organitzada pel Parc de la Sèquia de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia. Segons el seu vicepresident, Josep Alabern, l'objectiu no és tenir el màxim nombre de participants, sinó que sigui una Transèquia viva, participativa i de qualitat.

Com cada any hi haurà la possibilitat de fer-la caminant, cor-rent o amb bici. Els qui la facin caminant tenen tres rutes de 24, 18 i 10 quilòmetres, segons si se surt de Balsareny, Sallent o Santpedor. L'any passat van resseguir la Sèquia a peu 3.700 persones.

Per als corredors hi ha un únic circuit de 25 quilòmetres. Tot i que no es tracta d'una cursa competitiva, aquest any hi haurà la possibilitat de cronometrar el temps dels participants, va explicar Jordi Vidal, de les Piscines Municipals, que és qui es fa càrrec d'aquesta modalitat.

Els qui optin per la bici tindran tres circuits circulars de 54, 30 i 10 quilòmetres, amb arribada i sortida del parc de l'Agulla. Lúltim està pensat per a un públic familiar. Marc Vives, coordinador d'aquesta modalitat, va explicar que hi haurà assistències mecàniques al recorregut. Per tercer any consecutiu hi ha un circuit de 12 quilòmetres per a persones que van amb cadires de rodes.

Segons la coordinadora de la Transèquia, Laia Muns, la caminada encaixa amb els valors dels hàbits saludables i l'esport amb consciència no competitiu.

Com en l'anterior edició, durant tot el matí hi haurà activitats culturals i educatives al parc de l'Agulla pensades especialment per a nens i nenes de 3 a 12 anys.

Les inscripcions es poden fer en línia a runedia.mundodeportivo.com, als ajuntaments, centres cívics i oficines de turisme de cada població per on passa, i en centres col·laboradors.