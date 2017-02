La Festa de la Llum més dolça dels últims anys

La Llum d'aquest any serà de les més dolces dels últims temps. La tradicional ametlla de la Llum, un dolç característic de la festa manresana, s'ha renovat. El confit de sucre de diferents colors amb una ametlla torrada al seu interior ha evolucionat i s'ha convertit en una ametlla, l'ànima del producte, recoberta de praliné d'ametlla amb xocolata amb llet, granets d'ametlla volada i una nova capa exterior de xocolata.

És un producte elaborat artesanalment pels pastissers de la ciutat a iniciativa dels administradors de la Llum d'enguany, la Fundació Universitària del Bages, amb l'assessorament de la Fundació Alícia. Es va presentar ahir al migdia en un acte atípic. El més important era fer un tast del nou producte. No tant el que es digués a la compareixença informativa.



Convençuts en dos minuts

La FUB va contactar amb els pastissers per actualitzar els terrossos de sucre que fins ara eren les ametlles de la Llum. S'encarregaven a un productor de fora i s'elaboraven de forma industrial, explica la comissionada de la FUB per a l'administració de la Festa de la Llum, Teresa Solé. A partir d'aquí la Fundació Universitària es va plantejar fer un canvi «valent i creatiu» amb la idea de generar innovació sense por i amb consens». Es van fer els primers contactes amb la Fundació Alícia perquè participés en el procés de creació i posteriorment amb els pastissers artesanals de la ciutat. «En dos minuts els vam tenir engrescats».

Per a Solé l'ametlla de la Llum s'ha convertit ara en un producte artesanal elaborat a Manresa, amb ingredients del territori i amb gustos més propis del segle XXI. Les ametlles de la Llum estan documentades ja el segle XIX.

En nom dels pastissers, Salvador Pérez va explicar que l'ànima del producte continua sent l'ametlla i que dar-rere del dolç «hi ha molta feina i moltes hores. Es fa d'una en una, i es manipula fins a tres vegades. Una per introduir l'ametlla al praliné. Llavors s'ha de deixar refredar. Després s'ha de donar-li forma i finalment es banya amb cacau i els granets d'ametlla. És totalment artesanal i fet a mà».

Els pastissers pensen en un producte que es pugui vendre tot l'any. Han participat en la seva creació i elaboració les pastisseries Cucurella, El Cigne, KKO, La Llaminadura, Perarnau i Sobrevias. Es venen en paperines també dissenyades per a l'ocasió. Costen 3,50 euros i n'hi ha una dotzena. També es poden comprar a granel.

El responsable de la Fundació Alícia, Toni Massanés, va destacar la col·laboració que hi ha hagut entre pastissers. «Hem de ser competitius però no ens hem de veure com a competència». Va assegurar que ha estat un projecte de «cocreació», un concepte molt propi del segle XXI, i va destacar el valor afegit que suposa «l'ofici de les persones». Va qualificar les ametlles de la Llum com un producte «artesanal, sa i bé de preu», del qual «ara la gent ha de gaudir i fer-se'l seu».

El regidor de Festes de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, va afirmar que les ametlles de la Llum havien quedat arraconades i passades de moda. Per això calia una actualització, va dir.

Al final les noves ametlles de la Llum van passar el tast amb nota alta.