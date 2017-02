Més de 40 actes vandàlics contra els rètols independentistes en accessos de Manresa

Els cartells que identifiquen Manresa com a Municipi per la Independència han estat objecte d'actes vandàlics sistemàtics des que van ser instal·lats el juliol del 2014, fa 2 anys i mig.

Els tres rètols, situats a prop del Pont Vell i del Pont Nou i a la Pujada Roja , s'han hagut de substituir completament tres cops (un cadascun) i repintar entre 10 i 15 cops cadascun.

En total, han estat objecte de més de 40 actes vandàlics que van des de pintades a trinxar-los fins a deixar-los inservibles.

En previsió que fossin objecte d'actes incívics, els cartells disposen d'una capa protectora antigrafits, per això en general les pintades es poden treure.

Si es distribueixen temporalment totes les bretolades de què han estat objecte surt a una mitjana de més d'una al mes.

La decisió d'instal·lar cartells que identifiquin Manresa com a Municipi per la Independència es va prendre en el ple municipal del mes de març del 2014. El grup municipal d'ERC va presentar la moció, que va tenir el suport de CiU, i va sumar 14 vots que superaven la majoria absoluta. Hi van votar en contra els 9 regidors que sumen els grups municipals del PSC, PP i PxC. Els 2 regidors de la CUP es van abstenir, per considerar la mesura no prioritària en un context de l'Ajuntament de greus problemes econòmics.