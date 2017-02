«La solució de fer zona verda només per a la gent que vivim al barri està molt bé»

Mariano Jiménez (Madrid, 23 de desembre del 1965) és el nou president de l'Associació de Veïns de la Balconada. És encofrador i fa 44 anys que viu a Manresa, on va arribar amb els seus pares, que van venir per treballar. La primera vegada que va entrar a l'ens veïnal tenia 18 anys. També en va formar part en el mandat de Joan Baeza i va presidir la junta gestora abans que la de José Torrejón n'agafés les regnes.



El febrer del 2014, l'oposició dels veïns al projecte de fer zona verda i blava al barri va fer dimitir la junta que hi havia aleshores, amb Baeza al capdavant i vostè de vicepresident. Seguidament, es va fer càrrec de l'ens veïnal una junta gestora presidida per vostè, que el maig següent va rellevar la junta amb José Torrejón de president. L'octubre passat, ell i la junta van anunciar que dimitien, i el 29 de gener, quan semblava que l'ens veïnal estava abocat a la desaparició, vostè va fer un pas endavant. Vol dir que a la Balconada hi ha hagut quatre juntes en tres anys. Com ho explica?

Quan va entrar el grup amb Torrejón de president eren unes quinze persones. Tothom té una manera de treballar i, no sé en quin moment va ser, van començar a no connectar bé i a no portar l'organització com calia. Molts veïns ja vam veure que el barri s'anava apagant perquè no hi havia manteniment. Això influeix molt perquè és un barri que aquest juny farà 37 anys. La ruptura d'ells crec que es deu a un malentès i a una mica de mala organització.

L'inici de tot plegat, però, és l'aparcament. La proposta de l'Ajuntament va fer que els veïns es rebotessin contra l'antiga junta.

Sí. Nosaltres vam parlar del tema amb l'administració, de com podia ser la zona verda, de què hi entrava... Teníem un bon diàleg.

... i això els veïns no ho van entendre.

No, perquè quan et toquen la butxaca fa mal, però la informació que nosaltres volíem donar era què suposava la zona verda, que era un bé per al barri, i després ja s'haurien tractat les qüestions econòmiques.

I si es feia o no, m'imagino.

Sí, perquè nosaltres no ho podíem decidir. Volíem donar la informació als veïns perquè tenim un greu problema d'aparcament. L'hospital s'ha fet gran, hi ve gent de molts llocs i aparquen al barri. No tenim aparcament. La gent que té una hora per dinar no en troba.

Creu que hi va haver algú que va posar els veïns en contra?

Crec que va ser manipulat. Ho dic així de clar i sense tallar-me perquè hi havia veïns que no volien zona verda, però sí que volien informació, com a mínim per estar informats, i quan van venir els tècnics de l'Ajuntament potser haurien canviat d'opinió.

Com a mínim, tenir les dades.

Sí, perquè estava tot molt concretat. Com hauria canviat el barri, tot amb les seves plaques, pintat, la jardineria... El que volíem fer amb el Joan [Baeza] era això: donar la informació, que la gent escoltés i decidir entre tots.

Nova etapa. A l'assemblea va dir que havia fet el pas endavant perquè no volia que desapare-gués l'associació de veïns. Hi va haver algun altre motiu? Li ho va demanar la gent?

Hi ha veïns que m'ho havien comentat. Jo els ho agraeixo perquè que et donin suport sempre fa il·lusió. També tinc una vida privada i s'ha de mirar tot. Tinc els pares molt grans... En vaig parlar amb la família i amb la meva dona, perquè una associació de veïns necessita molt temps. Em va fer pena que un barri privilegiat com aquest quedés sense associació. Ara, hem de començar de zero i intentar tenir un bon diàleg amb l'Ajuntament.

Com ha deixat els números la junta anterior?

Hi ha menys diners, però perquè hi ha hagut subvencions que la Generalitat ens ha anat retallant. Ja no pots comptar amb uns diners que abans et donaven.

Què és el primer que vol fer com a president?

Hi ha moltes coses, però el primer és organitzar-me amb tots els companys que entren i, fet això, anar-nos a presentar a l'administració, tot i que ja em coneixen.

Com ha canviat el barri en tots els anys que fa que hi viu?

De l'any 1980, quan ens van donar el pis, a ara, ha canviat molt. Aleshores era tot pelat, amb terra.

Recuperaran el mercat mensual que van posar en marxa amb l'associació de Joan Baeza?

No ho sé. En el seu dia estava previst que pugés al costat de l'església, i pavimentar-ho tot.

Quan es va fer, els arguments a favor eren molt sòlids.

Sí, però això entrava molt amb la zona verda. Si es feia zona verda es podia posar el mercat allà, s'asfaltava tot i quedava més bé perquè està més de pas, i fins i tot la gent que entra i surt de l'hospital hi podria haver comprat. Vam veure que era una millor solució, però va quedar aturat.

El dia que va prendre el càrrec com a nou president va esmentar com a temes prioritaris resoldre el mal estat dels carrers i les voreres, els problemes per aparcar i dotar-lo d'un centre cívic.

Fa molts anys que hi va haver un projecte per fer un centre cívic, però es va perdre. Per a un barri tan gran com la Balconada, que té més de 2.000 famílies, tenir un centre cívic per fer-hi activitats estaria molt bé. Ara tenim una biblioteca veïnal que és molt petita i una ludoteca a la part vella.

Tenen un espai pensat?

Per exemple, davant de Sant Joan de Déu estaria bé. A sota dels pisos de colors, que és on durant les obres de l'hospital hi havia les casetes d'obra.

Aparcament. Té alguna idea?

Com a particular, he estat en contacte amb els regidors, he fet fotos i reunions. Em van atendre i estic content. Hi ha coses petites que s'han anat arreglant. Un tema que vaig demanar és que, a dins de les galeries comercials, on hi ha un doble aparcament, només s'aparqui a un al mig, com antigament. Cal pintar la zona perquè la Policia Local pugui multar. I obligues la gent que ve de fora a aparcar directament a Sant Joan de Déu o a venir amb servei públic. De moment, no ens han dit res.

Tenen intenció de recuperar el tema de la proposta de l'Ajuntament de fer zona blava i verda?

De moment, el deixarem aparcat perquè encara hi ha molta gent picada. La solució de fer zona verda només per a la gent que vivim al barri està molt bé. Tens una targeta que poses al cotxe, has de pagar una quantitat a l'Ajuntament, però ja no tens problemes per aparcar. El de l'aparcament és un tema que s'ha de resoldre.

També ha dit que vol aconseguir més socis i implicació a l'associació. Com ho pensa fer?

La quota no la podem apujar perquè sabem que, per desgràcia, hi ha molta gent a l'atur i n'hi ha que cobren una paga de 426 euros i tenen fills. Abaixar-la per aconseguir més associats? Tampoc, perquè anirem molt justos i potser no vindrà més gent. Val més deixar-la com està i fer saber als veïns que tenen les portes obertes.

Quin és el seu lloc preferit?

Un lloc especial és on visc ara, a la zona d'Oleguer Miró. Tens unes vistes espectaculars. Pots veure la Seu, Montserrat, Sant Pau, el passeig del Riu, i hi ha una proposta al POUM de fer un camí per poder anar-hi caminant i en bicicleta venint de les Escodines.

I què és el pitjor?

El pitjor és l'aparcament. No ens podem queixar de la neteja. I potser caldria cuidar més els arbres perquè n'hi ha que caldria tallar-los i plantar-ne de nous.