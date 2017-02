Futbol amb dues pilotes per arrencar la Festa de la Llum

Aquest cap de setmana arrencarà la Festa de la Llum de Manresa amb visites teatralitzades al castell-fortalesa Oller del Mas. És imprescindible fer reserva prèviament a enoturisme@ollerdelmas.com.

El mateix dissabte, a les 11 del matí, hi ha la 7a edició de Futbol Dual amb dues pilotes, a l'estadi del Congost. A les 5 de la tarda es disputarà el joc de ciutat de la Llum «A la recerca del tresor», a la plaça Sant Ignasi Malalt. Una activitat per a la mainada i en què s'hauran de superar proves pel nucli antic de Manresa per trobar el tresor oblidat. Cal inscripció prèvia. Finalment, a les 6 de la tarda a Sant Domènec hi haurà una exhibició d'hoquei patins.