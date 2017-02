L'Agència Tributària obrirà seu a l'Alfons XII amb dotze treballadors l'1 de setembre

El número 7 de l´Alfons XII quan hi era ubicat el jutjat penal 2

El número 7 de l´Alfons XII quan hi era ubicat el jutjat penal 2 ARXIU/O.B.

Manresa estrenarà l'1 de setembre la nova seu de l'Agència Tributària de Catalunya. Serà al número 7 del carrer d'Alfons XII i tindrà dotze treballadors, segons ha concretat a Regió7 el departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat.

L'oficina s'obrirà en un local de 400 metres quadrats que havia estat seu del jutjat penal número 2 abans de la concentració de jutjats al nou palau de justícia de la ciutat.

En aquesta oficina, els ciutadans podran realitzar qualsevol gestió tributària o tràmit de recaptació d'impostos competència de la Generalitat.

El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, mantindrà una reunió de treball amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, el 28 de febrer per explicar-li el nou model d'implantació territorial de l'Agència Tributària de Catalunya, basat en una xarxa d'oficines pròpies preparades per prestar els mateixos serveis a tots els ciutadans del país.

D'aquesta forma, a les 4 seus que l'Agència Tributària té a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona s'afegeixen 15 noves oficines pròpies en funció de la població i de les necessitats administratives de cada demarcació.

Els 15 municipis que tindran una nova oficina territorial són Barcelona (Poblenou), Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà, Figueres, la Seu d'Urgell, Reus i Tortosa.

La xarxa de 19 oficines es complementarà amb un segon nivell de desplegament territorial, que consistirà en 12 noves oficines compartides amb ens locals i supralocals adherits a la xarxa Tributs de Catalunya.

Berga, Solsona i Igualada



Aquestes oficines compartides se situaran a Igualada, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Cervera, Olot, Valls, Móra d'Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha i Tremp.

Tant les noves oficines pròpies de l'ATC com les oficines compartides estaran operatives l'1 de setembre. El mes d'octubre passat, l'Agència Tributària de Catalunya va iniciar els tràmits per contractar, mitjançant concurs públic, el lloguer de locals a 14 municipis de Catalunya, entre els quals Manresa. Aquest desplegament territorial respon a la voluntat del Govern de preparar l'administració tributària per a l'assumpció de les plenes competències fiscals.

Durant la reunió del 28 de febrer a Manresa, el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, comunicarà a l'alcalde el calendari previst d'implementació de les obres d'adequació del nou local.

Per determinar la ubicació dels locals s'ha estudiat el volum d'actuacions actuals i la divisió territorial pròpia del país.